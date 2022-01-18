طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2022 وكيفية السداد الإلكتروني

تصدر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2022 قائمة محركات البحث على الإنترنت في مصر خلال الفترة الحالية تزامنا مع إعلان الشركة المصرية للاتصالات إصدار فواتير التليفون الأرضي لجميع عملاء الشركة المصرية للاتصالات، المستحقة عن شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضي لعام 2021.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

أولا : تسجيل الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من هنا.

ثانيا: اختيار الاستعلام عن الفاتورة من القائمة الرئيسية.

ثالثا: كتابة بيانات العميل المتعاقد مع الشركة الراغب في الاستعلام عن الفاتورة.

رابعا: كتابة الاسم والرقم القومي ومحافظة الإقامة.

خامسا: كتابة رقم التليفون الأرضي مسبوق بكود المحافظة في الخانات المخصصة لذلك.

سادسا: الضغط على زر الاستعلام.

سابعا: ظهور إجمالي المبلغ أو قيمة الفاتورة بالتفاصيل والمبلغ كاملا.

فترة سماح فاتورة التليفون الأرضي

وتمنح الشركة فترة سماح للعملاء من أجل سداد الفواتير المستحقة حتي يوم 15 يناير حيث تمنح شركة المصرية للاتصالات لعملائها عدة فترات سماح لسداد الفواتير المستحقة، أول مدة تمنحها الشركة بعد إنتهاء الثلاثة أشهر والتي انتهت يوم 15 يناير.

وفي حالة عدم السداد، يتم تحويل الخط المنزلي إلي خاصية الاستقبال فقط، وتتوقف خدمة إرسال الإتصالات في هذه الفترة وإذا سدد العميل الفاتورة سيتم إعادة الخدمة ويصبح الخط المنزلي إرسال واستقبال.

واذا لم يتم سداد الفواتير المستحقة حتي يوم 15 فبراير، يتم إيقاف خدمات التليفون الأرضي ويصبح متوقفا تماما بدون إرسال واستقبال.

وتمنح الشركة للعملاء فترة سماح اخري ولكن اذا لم يتم سداد الفواتير المستحقة للخط المنزلي حتي 15 مارس، تفرض الشركة غرامة مالية علي العميل الممتنع عن السداد.

كيفية سداد الفواتير التليفون الأرضي

يمكن سداد الفواتير المستحقة للخط المنزلي عن طريق السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات والتي تنتشر بكثرة في جميع محافظات الجمهورية.

وتمنح الشركة المصرية للاتصالات خدمة لعملائها حيث يمكنهم سداد الفواتير المستحقة للخط المنزلي عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي لشركة المصرية للاتصالات من هنا.

ويمكن سداد الفواتير المستحقة للخط المنزلي ايضا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع الأماكن.

كما يمكن سدادها بالطريقة الأكثر اتباعا من قبل عملاء شركة we هي سداد الفواتير المستحقة للشركة التي تخص الخط المنزلي عبر ماكينات فوري.