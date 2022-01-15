«الإحصاء»: 8.8 مليار دولار فاتورة استيراد سلع غذائية خلال 10 أشهر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، عن تراجع واردات المصريين من السلع الغذائية إلى حدود 8.8 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 9.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.020 مليار دولار بنسبة 10.3%.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن واردات لحوم الأبقار المجمدة سجلت تراجع ملحوظ لـ 747 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 1.077 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 330.5 مليون دولار بنسبة 30.7%، كما تراجعت واردات سمك ماكريل مجمد إلى حدود 100.6 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 169.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 69.1 مليون دولار بنسبة 40.7%.

وأضاف أن واردات ألبان مركزة فى عبوات تراجعت لـ 176.1 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 189.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 13.5 مليون دولار بنسبة 7.2%، وانخفضت أيضًا واردات جمبرى لـ 122.2 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 129.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 7.4 مليون دولار بنسبة 5.7%.

بينما ارتفعت واردات زيت نخيل وجزيئاته لـ 793 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 641.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 151.1 مليون دولار بنسبة 23.5%، كما ارتفعت واردات حيوانات حية من فصيلة الأبقار لـ 188.5 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 133.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 54.8 مليون دولار بنسبة 41%.