رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم ورقم الهاتف الثابت

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي.. يتسأل المواطنين والمتغيبين عن الدفع عبر المحركات العالمية للبحث بـ"جوجل" عن الرابط الرسمي لكي يستعلموا عن سعر الاستهلاك للتليفون الأرضي في شهر يناير بعام 2022، والخطوات الخاصة بالدفع من الكلمات التي تتصاعد في عمليات البحث من إصدار شركة we "المصرية للاتصالات" الفاتورة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

ترصد "الدستور" من خلال هذه السطور رابط وخطوات الاستعلام لفاتورة التليفون وطرق الدفع الإلكتروني، وقيمة غرامة المخالفة لعدم دفع الفواتير.

يتمكن العملاء we للشركة المصرية للاتصالات من أن يستعلم عن الفاتورة لشهر يناير من خلال الموقع الإلكتروني للقيام بدفع فاتورة المكالمات الأرضية من خلال الوسائل الإلكترونية التي تم اعتمادها من الشركة لخدمة العملاء، والتي تصدر يوم السبت الذي يوافق 15 يناير القادم، باتباع الخطوات الآتية:

1- قم بالدخول من خلال موقع شركة we الشركة المصرية للاتصالات من هنا.

2- قم باختيار "أيقونة الاستعلام عن الفاتورة".

٣- قم بكتابة بيانات الزبائن والعملاء أصحاب الخط المتعاقد مع الشركة.

٤- قم بتسجيل رقم "التليفون الأرضي" المسبوق بكود المحافظة.

٥- اضغط على زر الاستعلام.

٦- ظهور إجمالي المبلغ الذي يراد دفعه عن قيمة الفاتورة «الربع سنوية».



طرق دفع الفاتورة للتليفون الأرضي

يتاح دفع «فواتير التليفون الأرضي» من خلال الوسائل التي تم اعتمادها من الشركة المصرية للاتصالات we لتقليل العبء اليومي على العملاء، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وتفادي التواجد في الأماكن المغلقة المزدحمة، والحد من الاختلاط بالمحيطين، والتي تتلخص فيما يلي: