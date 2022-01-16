تعرف على أبرز طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومى

لم تعد الخدمات تحتاج إلى الذهاب لها لقضاءها بل تتمكن بسهولة ويسر من معرفة الفواتير الشهرية متاحة من خلال الإنترنت، وهو ما ساهم في مساعدة المواطنين بشكل هائل في معرفة الفواتير الخاصة بهم وسعر الفواتير أثناء تواجدهم بالمنزل، وتسلط الدستور الضوء على طرق الاستعلام عن الفاتورة للغاز الطبيعي من خلال الرقم القومي فقط، من أجل التسهيل على المواطنين لمعرفة كيفية معرفة الأسعار لفاتورة الغاز شهريًا.

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي



يبحث عدد هائل من المواطنين من خلال محرك البحث العالمي “جوجل” عن الرابط الرسمي للاستعلام عن فاتورة الغاز عن طريق الرقم القومي، وترصد “الدستور” الخطوات الخاصة للاستعلام عن “فاتورة الغاز” من خلال الرقم القومي.

ومن الجدير بالذكر أن فواتير الغاز تختلف من شريحة وبعضها البعض فهناك الشريحة الأولى والتى تسمح ل"حد 30 متر مكعب" إذا كان حجم الخاص مع المستهلك إلى 30 متر مكعبا في الشهر، والشريحة الثانية الخاصة بإذا كان حجم الاستهلاك من “31 إلى 60 مترا”، فيتم حساب الأمتار التي تكون مستهلكة حتى “30 مترا ” بقيمة 2.35 جنيه للمتر.

(١) تتمثل الخطوة الأولي بالدخول على “الموقع الإلكتروني” من خلال هذا الرابط petrotrade.com.eg.

(٢) تتمثل الخطوة الثانية للاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي في اختيار خدمة السداد الإلكتروني ضمن الخيارات الموجودة بالصفحة، والتي تضم إدخال قراءة العداد.

(٣) بينما تتمثل الخطوة الثالثة للاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي في فتح صفحة ويقوم المواطن بإدخال مجموعة من البيانات: "رقم المشترك بالكامل، والبيانات الأخرى وهى "فرعي، شقة، عمارة، بلوك، قطاع، يومية، منطقة، محافظة".

(٤) الرابعة للاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي تتمثل في قيام المواطن بكتابة رقم العداد ثم الضغط على كلمة استعراض وسداد الفواتير.

(٥) والخامسة سيقوم الموقع الالكتروني “بظهور الاستهلاك” والمبلغ المستحق الذي يجب دفعه.

(٦) أما السادسة سيتطلب الموقع الإلكترونى للشركة تحديث كافة البيانات التى تختص بالمواطن الذي صاحب الخدمة، منها “الرقم القومى” والتليفون الشخصي و"البريد الإلكتروني".