تتخطى 30 مليار دولار.. السيسى: «نسعى لتقليل فاتورة الاستيراد بتصنيع مستلزمات الإنتاج»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تعطي الأولوية لتطوير 3 قطاعات وهي الصناعات كثيفة التكنولوجيا والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، قائلًا "نحن بحاجة لبذل جهد أكبر كي نحقق تقدم أكبر في هذه القطاعات".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع شركاء التنمية، وهي منظمات المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بشرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الرئيس السيسي: "نعمل على تقليل فاتورة الاستيراد من خلال تصنيع مستلزمات الإنتاج في مصر بدلًا من استيرادها من الخارج، ونشجع القطاع الخاص على العمل من أجل إنتاج مستلزمات الإنتاج التي تصل قيمة استيرادها لحوالي 30 مليار دولار".