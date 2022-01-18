التحقيق مع فتاة قاصر في ابتزاز طبيب امتياز بفيديوهات مخلة

تباشر النيابة العامة بالجيزة، الثلاثاء، التحقيق في واقعة قيام فتاة قاصر بابتزاز طبيب امتياز بفيديوهات مخلة.

واعترفت الفتاة (16 سنة)، بتهمة ابتزاز طبيب امتياز يحمل جنسية عربية بفيديو مخل قامت بتصويره خلال علاقة جنسية بينهما داخل شقة الأخير في أكتوبر.

وكشفت التحريات أن الفتاة توجهت بصحبة الطبيب إلى منزله بعد أن تعرف عليها خلال وجودها أمام أحد مولات أكتوبر وأقاما علاقة غير شرعية، كما تبيّن أن المتهمة حصلت على مبلغ مالي نظير عدم نشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت تحريات المباحث، التي أشرف عليها العميد عمرو البرعي، رئيس قطاع أكتوبر، أن الطبيب تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة أول أكتوبر، اتهم فيه فتاة بابتزازه بعد أن جمعتهما علاقة جنسية، وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بتفاصيل الواقعة، وعثر معها على هاتف محمول يحتوي على "الفيديو المخل".

تحرر محضر بالواقعة، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معها بتهمة الابتزاز.