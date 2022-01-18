استمرار ارتفاع الوفيات والإصابات بـ«كورونا» عالميًا

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الثلاثاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 10 ألاف حالة إصابة جديدة بكوفيد و160 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 830 ألفا و608 حالات، بإجمالي وفيات بلغ 32 ألفا و247 حالة حتى الآن.



وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 ألاف و558 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و188 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و768 ألفا و88 والوفيات إلى 98 ألفا و549 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و561 ألفا و923 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.



وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 820 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 191 ألفا و288 حالة إصابة.

في الوقت نفسه، سجلت البلاد 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2836 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية.



وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 935 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 207 ألاف و57 حالة، بإجمالي وفيات 1522 .

وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 462 مريضا بكوفيد تماثلوا للشفاء التام في الفترة نفسها، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 199 ألفا و193.



وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم، تسجيل 2135 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2086 وفاة، حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 412 ألفا و677 حالة إصابة.



وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 9 ألاف و698 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و71 ألفا و130 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 1142 حالة تعافي في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 973 الفا و637 حالة ، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.



وفي المكسيك سجلت وزارة الصحة في البلاد 17 ألفا و101 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و 385 ألفا و415 حالة، كما سجلت 59 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 301 ألف و469

حالة.



أما في نيوزيلندا، فقد أعلنت وزارة الصحة هناك عن تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 15 ألفا و170 حالة.

وذكر تلفزيون نيوزيلندا اليوم الثلاثاء أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس بلغ 52 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 1028 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 14 ألفا و90 حالة.



وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6397 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و337 ألفا و811 حالة والوفيات إلى 21 ألفا و956 حالة.



وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 120 ألفا و847 حالة والوفيات إلى 3015 حالة.



وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7521 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و3 آلاف و208 حالات والوفيات إلى 14 ألفا و512 حالة.



وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 348 ألفا و145 حالة والوفيات إلى 8022 حالة.



وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 251 ألفا و178 حالة والوفيات إلى 3110 حالات.



وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8681 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 542 ألفا و15 حالة والوفيات إلى 5698 حالة.



وسجلت كوريا الجنوبية 4072 إصابة جديدة بكوفيد-19، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 700 ألف و102 حالة إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما تم تسجيل 45 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6378 حالة.



أما عن الصين، فقد قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 105 ألاف و258 إصابة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 2245 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و813 ألفا و934 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، حسبما ذكر موقع صحيفة “مالاي ميل” الماليزي.



وفي تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم، تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا 49 حالة منها واردة من الخارج ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 ألفا و951 إصابة، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 851 وفاة، حسبما ذكر موقع تايوان نيوز التايواني.



وسجلت اليابان ، 10 آلاف و302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب البيانات الرسمية سجلت البلاد يضا ثلاث حالات وفاة جديدة، فيما بلغ عدد الإصابات الخطرة 243 حالة.

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابات المسجلة في اليابان منذ بداية تفشي الوباء بلغ مليونا و917 ألفا و18 إصابة.. فيما بلغ إجمالي الوفيات 18 ألفا و452 حالة وفاة.



وفي باكستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5034 إصابة جديدة بالفيروس و10 وفيات، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليون و333 ألفا و521 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و29 إصابة، بحسب ما أظهرته البيانات الرسمية.



وسجلت جمهورية التشيك 20 ألفا و270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، وتعد هذه الحصيلة أعلى بمقدار نحو 13 ألف حالة عن اليوم ذاته من الأسبوع الماضي.

وسجلت المجر 6851 إصابة ووفاة 94 شخصا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و355 ألفا و84 مصابا والوفيات إلى 40 ألفا و601 حالة.

وسجلت ليتوانيا 4559 إصابة ووفاة 11 شخصا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 575 ألفا و357 مصابا والوفيات إلى 7681 حالة.

وفي أستراليا، سجلت البلاد 73 ألفا و580 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و876 ألفًا و35 إصابة، كما شهدت 77 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2776.

وسجلت بلجيكا 22 ألفا و891 إصابة ووفاة 15 شخصا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و484 ألفا و27 مصابا والوفيات إلى 28 ألفا و661 حالة.



وفي بوليفيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 9 آلاف و57 إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 763 ألفا و392 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 20 ألفا و291 حالة..



وفي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2303 إصابات جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 269 ألفا و398 حالة والوفيات إلى 1987 حالة.