فتح باب التقدم لإحلال السيارات «ربع نقل» بميكروباص بخط «نزلة حسين» في المنيا

بدأ المركز التكنولوجي بمحافظة المنيا في تلقي طلبات مالكي السيارات البيك آب "الربع نقل"، والتي كانت تعمل في مجال نقل الركاب لإحلالها بسيارات ميكروباص تعمل بنظام الوقود المزدوج "الغاز الطبيعي والبنزين" بخط قرية “نزلة حسين ـ المنيا”، وذلك ضمن منظومة إحلال السيارات الربع نقل بميكروباص 14 راكب اعتبارا من اليوم الأحد 16 يناير ولمدة 15 يوم حتى 30 يناير الجاري.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، قد قرر اعتماد منظومة إحلال السيارات الربع نقل (البيك أب) التي تستخدم في نقل الركاب بسيارات ميكروباص سعة 14 راكب موديل 2021أو 2022 ، وتعمل بنظام الوقود المزدوج ( بنزين- غاز طبيعي)، وهي المبادرة التي تتم بالتعاون مع البنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات من خلال منح الراغبين قروض ميسرة وسيتم منح مالكي سيارات البيك آب البيك آب العاملة علي خطوط السير المختلفة تراخيص أجرة وفقا لقانون المرورعلى أن يتم التنفيذ على مراحل وفقا لبرنامج زمني وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على مستوى المحافظة.

وكلف المحافظ، إدارة المواقف بالوحدة المحلية للمركز والمدينة المختصة للقيام بإجراء حصر دقيق للسيارات الربع نقل التي تستخدم في نقل الركاب بنطاق الوحدة المحلية للمركز والمدينة على أن يتم ذلك بالتعاون والتنسيق الدائم مع إدارة المرور للتأكد من صحته وتدقيقه ومطابقته للحالة الواقعية للسيارة.

وتضمن قرار المحافظ أن يتولى مجلس إدارة مشروع المواقف بالمحافظة تحديد عدد المركبات التي سوف تطبق عليها منظومة الإحلال بكل وحدة محلية قروية بمراكز المحافظة التسع، وتحديد خطوط السير للسيارات ولون السيارة وغيرها من الضوابط المنظمة لسير تلك المركبات والوحدة المحلية التي سوف يتم التطبيق بها بصفة تجريبية.

كما تضمن القرار، أنه فور التطبيق بخط سير نزلة “حسين-المنيا”، سيتم استكمال باقي الخطوط وفقا للجدول الزمني لعملية الإحلال بدائرة المحافظة.

يذكر أن محافظ المنيا ، كان قد وافق يونيو الماضي على البدء في الإجراءات الخاصة باستبدال سيارات الربع نقل المستخدمة في نقل الركاب، بسيارات «فان» حديثة، بصفة تجريبية بنطاق مركز ومدينة المنيا، وذلك استجابة لطلبات المواطنين ، بهدف توفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة حفاظاً على أرواح المواطنين، وقد لاقت التجربة نجاحا ورضا كبير بين أهالي القرى المستهدفة، ما دعا المحافظة الى تعميم التجربة على جميع المراكز من خلال سيارات الأجرة الميكروباص 14 راكب ، والتي تتسع لأعداد أكبر من المواطنين، وذلك استجابة لطلبات معظم سائقي سيارات "البيك أب" على جميع خطوط السير بمراكز المحافظة.