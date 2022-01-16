ضبط 1683 زجاجة عصير فاسدة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، تنظيم الحملات التموينية والرقابية والتفتيشية على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق، وعلى أماكن عرض متطلبات واحتياجات المواطنين.



وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بمحافظة المنيا وإدارة التموين ومباحث التموين والصحة والجهات المعنية، وذلك للتأكد من صحة وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية.

قال اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، إن الحملة نجحت في ضبط 1683 زجاجة عصير مجهولة المصدر وغير صالح للاستخدام الآدمي، كما تم ضبط 18 لتر مياه غازية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى إعدام 20 كيلو مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وتم سحب 11 عينة وإرسالها للمعامل التابعة لمديرية الصحة للتأكد من سلامتها، وتم التحفظ على المضبوطات داخل إدارة التموين وتحرير المحاضر اللازمة انتظارا لقرارات النيابة العامة.

وأشار رئيس المركز إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية الرقابية والتفتيشية على كافة القطاعات والتي تقدم الخدمات للمواطنين، مثل الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات بيع المواد البترولية والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكانت مديرية التموين بمحافظة المنيا، قد واصلت تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، ولاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط وتحرير 52 مخالفة تموينية متنوعة، خلال المرور على المخابز البلدية المدعمة والأسواق والمحلات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفات ومرتكبيها للنيابة العامة للتحقيق معهم.