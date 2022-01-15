السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. «الدستورية» تصدر حكمها فى دعوى فصل الموظف المنقطع عن العمل

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدًا الأحد، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حكمها فى الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة "176" من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق بإنهاء خدمة الموظف المنقطع عن عمله لمدة 30 يومًا منفصلة حتى لو عوقب تأديبيًا عن مدد الانقطاع غير المتصلة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 58 لسنة 42 دستورية جديدة، للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية عبارة "ولو عوقب تأديبيًا عن مدد الانقطاع غير المتصل" الواردة بالمادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017. 

وتنص المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، "إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة ولو عوقب تأديبيًا، عن مدد الانقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالى لاكتمال انقطاعه غير المتصل.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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