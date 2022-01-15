وزيرة خارجية كندا تزور أوكرانيا وفرنسا وبلجيكا

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اليوم السبت، أنها ستقوم بجولة إلى دول أوكرانيا وفرنسا وبلجيكا، للاجتماع بشكل مباشر مع العديد من نظرائها الأوروبيين وتأكيد دعم كندا الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.

وذكرت الحكومة الكندية- في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي- أن اجتماعات الوزيرة سوف تعتمد على المشاركة الكندية السابقة والمستمرة، مع حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأضاف البيان أن الوزيرة جولي ستؤكد أهمية الأمن الجماعي، والدور الذي تلعبه كندا في دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها، كما ستعتمد على علاقات كندا القوية مع نظرائها الأوروبيين، وستعمل على تعزيز التعاون الدولي لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان على الصعيد الدولي.

بدورها، قالت جولي- في بيان- إن "حشد قوات ومعدات روسية في أوكرانيا والمناطق الواقعة حولها؛ يعرض الأمن في المنطقة بأكملها للخطر"، وفي كييف ستجتمع جولي مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال وتسافر إلى غرب البلاد، للقاء بعثة تدريب كندية قوامها 200 فرد موجودة هناك منذ عام 2015.

وفي باريس، ستلتقي وزير الخارجية الكندية مع وزير أوروبا والشئون الخارجية جان إيف لودريان بينما في بروكسل، ستلتقي مع صوفي فيلميس، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية والشئون الأوروبية والتجارة الخارجية البلجيكية ومع جينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف الناتو، كما ستجتمع الوزيرة مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، وستغادر الوزيرة بلادها غدًا الأحد، وسوف تعود يوم السبت المقبل.