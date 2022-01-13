قرار جديد من النيابة بشأن شاب اغتصب فتاة بالمعصرة

قررت نيابة المعصرة الجزئية بالقاهرة، اليوم الخميس، حبس شاب بتهمة اغتصاب جارته بعد تخديرها برش “سبراى” على وجهها، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة المعصرة برئاسة المقدم محمد مجدى بلاغا من شقيقة فتاة تبلغ من العمر 15 سنة، مقيمة بدائرة القسم، مفاده اكتشاف حمل شقيقتها، وبسؤالها أخبرتها أن جارهم يدعى مؤمن.ا 25 سنة اعتدى عليها جنسيا.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم القبض على المتهم الذى اعترف بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتم إحالته للنيابة للعامة التي باشرت التحقيقات.