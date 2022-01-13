الرئيس الأنجولى يتعهد بتأمين الانتخابات وسط اضطرابات

طمأن الرئيس الأنجولي جواو لورنسو الناخبين بأن الانتخابات المقرر عقدها في أغسطس ستكون آمنة، وسط الاضطرابات السياسية المتزايدة في البلاد.



وقال لورنسو، إن الانتخابات المقبلة ستنعقد في مناخ من "الأمن الشامل للناخبين ومراقبي الانتخابات"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وأضاف: "إن قواتنا الشرطية على مستوى التحدي وسوف تكفل النظام والأمن للمواطنين والمؤسسات والممتلكات".



وتأتي تصريحات الرئيس بعدما أغلق سائقو سيارات الأجرة تقاطعات رئيسية في لواندا الاثنين الماضي للاحتجاج في البداية ضد قيود كوفيد- 19 لكنها اتسعت لتشمل شكاوى سياسية.

وعلى صعيد أخر، أكدت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الأفريقي تسليم أنجولا وغانا شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مسعى لدعم إنهاء جائحة كورونا.

وأوضح الحساب الرسمي لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الأفريقي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصول 2.5 مليون جرعة لقاح عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مبادرة "كوفاكس".

وأشار الحساب الرسمي للبعثة على "تويتر"، إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سوف تركز جهودها في جميع مراحل حملة التطعيم في أنجولا وغانا، بما في ذلك تدريب العاملين الصحيين وزيادة سعة التخزين للمبردات اللازمة لحفظ بعض أنواع اللقاحات.

وبشأن ظهور متحور "أوميكرون"، أوصت المراكز الإفريقية بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.



وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.