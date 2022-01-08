السبت 08 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيان إماراتي سعودي بريطاني أمريكي يرحب بوساطة أممية لحل أزمة السودان

السودان
السودان

أصدرت كل من الإمارات والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة، اليوم السبت، بيانا رحبوا فيه بوساطة الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في السودان.

وحث البيان، الأطراف السودانية على اغتنام فرصة الحوار، مؤكدًا دعم مبادرة الحوار الأممية لخروج السودان من الأزمة الحالية وتحقيق الأمن والاستقرار، مشددة على ضرورة تجاوز الأزمة الحالية للخروج من النفق المظلم.

وكانت الخارجية المصرية، أكدت في وقت سابق اليوم، أن القاهرة تدعم التحرك الأممي الهادف لتحقيق الاستقرار في السودان، من خلال تفعيل الحوار بين الأطراف.

وذكرت الخارجية المصرية في بيانها إن "تفعيل الحوار بين الأطراف السودانية من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة، والحيلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى".

وناشدت جميع الأطراف للعمل على اختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي جديد، وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، مشددة على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن إطلاق عملية سياسية لأجل حل الأزمة الحالية في السودان، من خلال تنظيم ورعاية حوار شامل بين كافة الأطراف والمكونات في البلاد.

السودان الولايات المتحدة السعودية الإمارات بريطانيا

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