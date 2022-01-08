بمساعدة زوجها.. ربة منزل تقتل والداتها وتلقي جثتها في مكان مهجور بمنشأة ناصر

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم السبت، حبس ربة منزل، وزوجها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل والدة الأولى وإلقاء جثتها بمكان مجهول في منشأة ناصر.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لسيدة بإحدى المناطق المهجورة بمنشأة ناصر، وبالانتقال والفحص تبيَّن أن الجثة في حالة تعفن رممي لمرور عدة أيام على الوفاة.

ونجحت أجهزة الأمن من خلال التحريات في الكشف عن هوية المتوفاة، وتبيَّن وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.