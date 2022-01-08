«شبورة وأمطار».. خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن هناك شبورة مائية بدأت منذ الرابعة، صباح اليوم السبت، واستمرت حتى الثامنة صباح اليوم، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما صاحبها نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد صاحبها رمال وأتربة.

وحذرت الأرصاد الجوية، في بيانٍ لها، من سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد من الممكن أن تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة.

وتبلغ درجات الحرارة اليوم السبت:

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 20 درجة والصغرى 10، وفى جنوب سيناء 24 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 22 درجة والصغرى 6، وفى جنوب الصعيد 25 درجة والصغرى 11 درجة.

وعن طقس الأحد، قالت هيئة الأرصاد إن هناك نشاط رياح ملحوظًا، حيث ستكون الرمال مثيرة للأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، محذرة من سقوط أمطار متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، بينما من الممكن أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة غدًا الأحد كالتالي:

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 17 درجة والصغرى 9، وفى السواحل الشمالية 16 درجة والصغرى 9، وفى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 17 درجة والصغرى 6، وفى جنوب الصعيد 26 درجة والصغرى 11 درجة.

وعن طقس الإثنين المقبل، قالت هيئة الأرصاد إنه من المتوقع حدوث نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة، فيما ستكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وحلايب وشلاتين وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة الإثنين المقبل كالتالي:

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 16 درجة والصغرى 8، وفى السواحل الشمالية 16 درجة والصغرى 9، وفى جنوب سيناء 21 درجة والصغرى 13، وفى شمال الصعيد 16 درجة والصغرى 5، وفى جنوب الصعيد 22 درجة والصغرى 10 درجات.