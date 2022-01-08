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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 8-1-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم السبت معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.
 

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، يتوقع الخبراء تكون شبورة مائية كثيفة صباحا (من 4 : 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، فضلا عن فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد بنسبة حدوث 30% قد تمتد إلى الوجة البحري والقاهرة بنسبة حدوث (10%) على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.
 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 20 10
الاسكندرية 20 10
وادى النطرون 20 10
طنطا 20 10
شبين الكوم 20 10
دمنهور 20 10
بلطيم 21 11
مطروح 20 09
السلوم 19 10
سيوة 19 08
بورسعيد 19 10
دمياط 19 11
الزقازيق 20 10
المنصورة 20 10
الاسماعيلية 20 10
السويس 18 11
العريش 20 10
رفح 20 09
رأس سدر 21 11
نخل 21 05
نويبع 22 12
طابا 21 09
كاترين 17 02
الطور 22 12
شرم الشيخ 24 15
الغردقة 23 15
مرسى علم 22 14
الفيوم 21 07
بنى سويف 21 07
المنيا 22 06
أسيوط 22 06
سوهاج 23 09
قنا 24 09
الأقصر 25 10
أسوان 24 11
ادفو 25 11
أبوسمبل 24 10
الوادى الجديد 25 07
شلاتين 25 15
ابو رماد 24 15
حلايب 23 16
رأس حدربة 22 15

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