الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أمطار ورياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس غدًا

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه ستشهد البلاد غدًا السبت، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، بالإضافة إلى شبورة مائية كثيفة، يمكن أن تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.
 
وأوضح شاهين، وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متباعدة، كما يوجد احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تمتد للوجه البحرى والقاهرة.
 
 
ونقدم بيان بدرجات الحرارة غدًا السبت:
 
تسجل  القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة
 
الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10 درجة
 
مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة.
 
 وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة.
 
قنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة.
 
أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.
 
 
وقدمت الهيئة العامة عدة نصائح للمواطنين لتفادي خطر الحوادث من كثافة الضباب صباحًا 
 
 
١-  يجب القيادة في الحارة الوسطى حتى يحدث انقلاب بالسيارات.
 
 
٢- يجب الالتزام بالسرعة المناسبة للسير في ذلك الوقت منعًا لحدوث حوادث على الطرق بشكل سيئ.
 
٣- يجب معرفة نشرة أخبارك الجوية أولا بأول ومن حين لآخر إذا أردت السفر على الطريق السريع.
 
٤- يجب على سائقين المركبات أن يلتزموا بوجود مسافة كافيه بين العربيات وبعضها البعض.
 
٥- يجب السير بشكل بطيء في حالة وجود كثافة عالية من الضباب والشبورة خصوصًا في وقت الصباح.
 
٦- يجب معرفة مواعيد الشبورة الصباحية، وإذا لزم الأمر لا تغامر بحياتك وأجل الخروج على الطريق للسير.
 
٧- يجب تشغيل كل أنوار إضاءة السيارة حتي يعرف بوجود سيارة في ذلك الطريق.
 
٨- يجب تشغيل نور تحذير السيارة من وقت لآخر حتي تكون مرئية للآخرين.

رياح واتربة طقس السبت دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل ضباب شديد درجات الحرارة غدا

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