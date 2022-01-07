الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محادثات بين كوريا الجنوبية واليابان حول الإطلاق الصاروخى الأخير لـ«بيونج يانج»

وزارة الخارجية في
وزارة الخارجية في سول

أجرى المبعوثان النوويان لكوريا الجنوبية واليابان محادثات هاتفية اليوم الجمعة، حيث تبادلا تقييمهما حول الإطلاق الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية، واتفقا على مواصلة الجهود لاستئناف الحوار مع الشمال.
وذكرت وزارة الخارجية في سول -في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- أن المبعوث النووي لكوريا الجنوبية "نوه كيو-دوك" ناقش مع نظيره الياباني "تاكيهيرو فوناكوشي" الإطلاق الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية بعد أن زعمت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخًا تفوق سرعته سرعة الصوت باتجاه البحر الشرقي يوم الأربعاء الماضي.
واتفقا على مواصلة الجهود لتحقيق الاستقرار في الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية، واستئناف الحوار مع كوريا الشمالية.

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