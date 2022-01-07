الجمعة 07 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الغرف التجارية»: الإصلاح الاقتصادي حقق تغييرًا جذريًا في حياة الملايين

المهندس إبراهيم العربي
المهندس إبراهيم العربي

كشف المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن ما تقوم به مصر حاليًا يتعدى كونه برنامجًا إصلاحيًا وإنما يعد نهضة حقيقية لها رؤية واستراتيجية واتجاه محدد، حيث قامت القيادة السياسية بإطلاق مجموعة من الخطوات التكاملية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنيت كل منها على الأخرى.

وتابع رئيس الاتحاد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة أخذت تلك الخطوات عدة اتجاهات تنموية لدعم نهضة صناعية حقيقية وتوطين الصناعات العالمية وتوطين المعرفة الصناعية على الأراضي المصرية ليس فقط بجيب الاستثمارات الخارجية وإنما بنقل المعرفة الصناعية العالمية للصناعات المحلية فبدأت العديد من المصانع في إنتاج منتجات تحمل اسم محلي وتنفس المنتج العالمي ليس فقط في الأسواق المحلية وإنما على المستوى.

وأكمل: "استطاعت تلك النهضة الاقتصادية من رفع معدلات النمو الاقتصادي لا يستطيع الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو إيجابية في فترة ساد فيها النمو السلبي على معظم الأسواق العالمية كما استطاع خفض معدل البطالة ليصل بحوالي 8% خلال أعوام قليلة من الإصلاح الاقتصادي مقارنة بحوالي 14% قبل بدء برنامج الإصلاح، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت تحقيق تغيير جذري في حياة الملايين من الفئات التي عانت التهميش لعقود طويلة بخلق فرص عمل جديدة ودعم وتحفيز الصناعات التكميلية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ عدة مبادرات لتحسين المناخ الاقتصادي لبدء الأعمال بشكل خاص وتحسين حياة المواطنين بشكل عام.

كشف العربي عن عقد لقاءات ثنائية بشكل دوري مع الدول الإفريقية وتستمر طوال العمل تعتمد على فتح أسواق جديدة وخاصة بعد رئاسة مصر للكوميسا، متابعًا: "نسعى لوسط أفريقيا لأنها أسواق جيدة للاستثمار وخلال زيارتنا مع سفير غينيا تم الاتفاق على دعوة وفد من رجال الأعمال في غينيا".  

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

«كيروش» يعلق على إصابة الحضرى وأبوجبل بفيروس كورونا

تنبيه عاجل من المدارس لطلاب أولى ثانوى قبل الامتحانات

الحكومة تنفى ارتفاع أسعار اللحوم تزامنًا مع عيد الميلاد

قطع المياه 8 ساعات عن 6 مناطق بالجيزة اليوم

انتقادات بالجملة لحسن الرداد بعد رقصه مع ريم مصطفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

العقاد وعبقرية المسيح

أحمد مجدى همام

«وديعة لينين».. قصة مثيرة لقناع من التاريخ المسيحى

حسين دعسة

إقرار تعديلات «الدستور» الأردني.. ستغير مستقبل العمل الوطني السياسي

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

7 توصيات.. كيف تتعامل إسرائيل مع تحديات الأمن القومى فى 2022؟

الأردن يُدين مصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة

زيادة قياسية فى إصابات كورونا بإسرائيل مع انتشار المتحور أوميكرون