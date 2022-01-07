«الغرف التجارية»: الإصلاح الاقتصادي حقق تغييرًا جذريًا في حياة الملايين

كشف المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن ما تقوم به مصر حاليًا يتعدى كونه برنامجًا إصلاحيًا وإنما يعد نهضة حقيقية لها رؤية واستراتيجية واتجاه محدد، حيث قامت القيادة السياسية بإطلاق مجموعة من الخطوات التكاملية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنيت كل منها على الأخرى.

وتابع رئيس الاتحاد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة أخذت تلك الخطوات عدة اتجاهات تنموية لدعم نهضة صناعية حقيقية وتوطين الصناعات العالمية وتوطين المعرفة الصناعية على الأراضي المصرية ليس فقط بجيب الاستثمارات الخارجية وإنما بنقل المعرفة الصناعية العالمية للصناعات المحلية فبدأت العديد من المصانع في إنتاج منتجات تحمل اسم محلي وتنفس المنتج العالمي ليس فقط في الأسواق المحلية وإنما على المستوى.

وأكمل: "استطاعت تلك النهضة الاقتصادية من رفع معدلات النمو الاقتصادي لا يستطيع الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو إيجابية في فترة ساد فيها النمو السلبي على معظم الأسواق العالمية كما استطاع خفض معدل البطالة ليصل بحوالي 8% خلال أعوام قليلة من الإصلاح الاقتصادي مقارنة بحوالي 14% قبل بدء برنامج الإصلاح، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت تحقيق تغيير جذري في حياة الملايين من الفئات التي عانت التهميش لعقود طويلة بخلق فرص عمل جديدة ودعم وتحفيز الصناعات التكميلية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ عدة مبادرات لتحسين المناخ الاقتصادي لبدء الأعمال بشكل خاص وتحسين حياة المواطنين بشكل عام.

كشف العربي عن عقد لقاءات ثنائية بشكل دوري مع الدول الإفريقية وتستمر طوال العمل تعتمد على فتح أسواق جديدة وخاصة بعد رئاسة مصر للكوميسا، متابعًا: "نسعى لوسط أفريقيا لأنها أسواق جيدة للاستثمار وخلال زيارتنا مع سفير غينيا تم الاتفاق على دعوة وفد من رجال الأعمال في غينيا".