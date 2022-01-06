السيسى من الكاتدرائية: أى صعاب تهون طالما على قلب رجل واحد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب وصوله كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، إنه "موجود الآن فى بيت من بيوت الله نرفع إيدينا بالدعاء".
وقال الرئيس: "إحنا موجودين فى بيت من بيوت ربنا ندعى ربنا، هنبنيها مع بعض أى تحدى أى صعاب تهون لو إحنا كلنا دايما على قلب رجل واحد".
وواصل الرئيس حديثه قائلا: "كل عام وأنتم بخير ومصر بخير والدنيا كلها بخير.. وكنت أتمنى إنى أسلم عليكم كلكم لكن بندعى ربنا يزيل عنا الجائحة".