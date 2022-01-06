جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 القاهرة للفصل الدراسى الأول

اعتمدت وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي للعام 2021-2022، وحددت مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 بدءًا من يوم 29 يناير الجاري وحتى يوم 3 فبراير المقبل لعام 2022.

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 الترم الأول

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 الترم الأول يوم 29 يناير 2022 وفق الجدول المعتمد من مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

وأوضحت مديرية التعليم، أن اختبارات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2021-2022، يتم تدريب الطلاب عليها في الوقت الحالي لتمكينهم من الإجابة على الأسئلة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 القاهرة

يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي يوم السبت الموافق 29 يناير الجاري، امتحان مادة اللغة العربية في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ساعتين ونصف الساعة.

وفي الثانية عشرة ظهرًا يؤدي الطلاب اختبار مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف الساعة.

وفي اليوم الثاني من امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة يكون يوم الأحد الموافق ٣٠ يناير الجاري ويتم بدء الاختبار في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ساعتين وذلك لمادة الدراسات الاجتماعية.

أما اليوم الثالث من امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، الإثنين الموافق ٣١ يناير الجاري، يؤدي الطلاب الاختبار لمادة الجبر والإحصاء في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ساعتين، ثم يليه اختبار مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والذي يبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة ونصف ويستمر لمدة ساعة ونصف الساعة.

ويوم الثلاثاء الموافق ١ فبراير، يتم بدء الاختبار في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ساعتين، وذلك لمادة اللغة الأجنبية.

وفي يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير المقبل، يؤدي الطلاب الاختبار في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ساعتين وذلك لمادة الهندسة، ويليها اختبار مادة التربية الفنية التي ينطلق في تمام الساعة الحادية عشرة ونصف ويستمر لمدة ساعتين.

ويختتم الطلاب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 بمحافظة القاهرة يكون يوم الخميس الموافق 3 فبراير المقبل، ويتم بدء الاختبار في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ساعتين وذلك لمادة العلوم.