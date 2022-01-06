الخميس 06 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 القاهرة للفصل الدراسى الأول

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

اعتمدت وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي للعام 2021-2022، وحددت مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 بدءًا من يوم 29 يناير الجاري وحتى يوم 3 فبراير المقبل لعام 2022.

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 الترم الأول 

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 الترم الأول يوم 29 يناير 2022 وفق الجدول المعتمد من مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة. 

وأوضحت مديرية التعليم، أن اختبارات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2021-2022، يتم تدريب الطلاب عليها في الوقت الحالي لتمكينهم من الإجابة على الأسئلة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 القاهرة

يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي يوم السبت الموافق 29 يناير الجاري، امتحان مادة اللغة العربية في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ساعتين ونصف الساعة.

وفي الثانية عشرة ظهرًا يؤدي الطلاب اختبار مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف الساعة.

وفي اليوم الثاني من امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة يكون يوم الأحد الموافق ٣٠ يناير الجاري ويتم بدء الاختبار في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ساعتين وذلك لمادة الدراسات الاجتماعية.

أما اليوم الثالث من امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، الإثنين الموافق ٣١ يناير الجاري، يؤدي الطلاب الاختبار لمادة الجبر والإحصاء في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ساعتين، ثم يليه اختبار مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والذي يبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة ونصف ويستمر لمدة ساعة ونصف الساعة.

txt

«تعليم القاهرة» ومديرية الأمن تحتفيان بذوي الهمم

txt

«تعليم القاهرة» تعلن نتيجة المرحلة قبل النهائية لمسابقة أوائل الطلبة

txt

«تعليم القاهرة» تعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

txt

«تعليم القاهرة» تشدد على إنهاء منهج الفصل الدراسى الأول قبل نهاية ديسمبر

ويوم الثلاثاء الموافق ١ فبراير، يتم بدء الاختبار في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ساعتين، وذلك لمادة اللغة الأجنبية.

وفي يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير المقبل، يؤدي الطلاب الاختبار في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ساعتين وذلك لمادة الهندسة، ويليها اختبار مادة التربية الفنية التي ينطلق في تمام الساعة الحادية عشرة ونصف ويستمر لمدة ساعتين.

ويختتم الطلاب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 بمحافظة القاهرة يكون يوم الخميس الموافق 3 فبراير المقبل، ويتم بدء الاختبار في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ساعتين وذلك لمادة العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 القاهرة
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 القاهرة جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الشهادة الإعدادية 2022 امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

بحضور الرئيس السيسى.. منتدى شباب العالم يعلن تفاصيل أجندة النسخة الرابعة

الأمن يحدد هوية المدرس المتهم بـ«التنمر» على بسنت خالد

قبل وفاتها بساعات.. تفاصيل آخر مكالمة بين «ضحية الابتزاز» ووالدتها

موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنانة مها أبو عوف

إجراء جديد بشأن سائق «التريلا» المتسبب بحادث «الدائرى الأوسطى»

التحفظ على المدرس المتهم بالتنمر على فتاة الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

صور

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تدين مخطط بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة

كتلة «ميرتس» تهدد بنسف الحكومة الإسرائيلية إذا كثفت الاستيطان

الهيئة العامة للكنيست تصادق على قانون يسمح بربط بيوت عربية بشبكة الكهرباء