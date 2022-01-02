الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعليم القاهرة» ومديرية الأمن تحتفيان بذوي الهمم

ذوي الهمم
ذوي الهمم

احتفت مديرية التربية والتعليم في القاهرة بذوي الهمم «قادرون باختلاف» بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، وذلك في إطار اهتمام وزارة الداخلية بالطلاب من ذوي الهمم.

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ذوي الهمم

وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، إنّ الطلاب من ذوي الهمم يجب أن يكونوا متساوون في الحصول على الحقوق الممنوحة لغيرهم ولهم الحق في تلقي الرعاية الطبية والنفسية وتقديم الدعم النفسي لهم ولأسرهم والمشاركة في جميع الأنشطة الترفيهية والإبداعية والاستفادة من مواهبهم، وتحفيز قدراتهم وإصقال مواهبهم وعرض الإنجازات التي قاموا بها ودعمهم.

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ذوي الهمم

واحتفل ضباط الشرطة من قطاع حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة مع الطلبة بنادي الشرطة في المنيل، وتضمن اليوم ألعاباً ترفيهية ورحلة نيلية على أنغام الموسيقى والأغاني الوطنية، وتوزيع الهدايا عليهم.

وزارة الداخلية مديرية أمن العلاقات العامة الوطنية ذوى الاحتياجات الخاصة مديرية امن القاهرة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الهمم غيرة الاحتياجات الخاصة التربية والتعليم مدير أمن القاهرة مديرية التربية والتعليم الاحتياجات لاقتصاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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