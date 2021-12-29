«تعليم القاهرة» تعلن نتيجة المرحلة قبل النهائية لمسابقة أوائل الطلبة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، نتيجة المرحلة قبل النهائية لمسابقة أوائل الطلبة، حيث ستبدأ غدا في المرحلة النهائية.

وتضمنت نتيجة المسابقة المرحلة الابتدائية:

إدارة المطرية وإدارة المعصرة

أما المرحلة الإعدادية:

إدارة عين شمس وإدارة عابدين

وفي المرحلة الثانوية:

إدارة عين شمس وإدارة غرب القاهرة

وجرى فرز النتيجة بحضور محمد عطية مدير المديرية، والنائب ناجح جلال أمين تنظيم حزب مستقبل وطن أمانة القاهرة، والنائب عمرو رشدى أمين العمل الجماهيري، وعاطف الشريف أمين قسم مدينة نصر، وعمرو عبد الجليل أمين الإعلام أمانة القاهرة، وياسر أنس مدير عام التعليم العام، وفريق العمل من المديرية والحزب، وفريق العمل من الإدارة التعليمية ومجمع الملك فهد.

واختتم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، اليوم الأربعاء، آخر اختبارات المهام الأدائية، بجميع المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية، بأداء مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات.

وتعد هذه المهام عبارة عن أنشطة تقيس المخرجات المهارية لكل منهج دراسي، كما تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي.