الأربعاء 29 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعليم القاهرة» تعلن نتيجة المرحلة قبل النهائية لمسابقة أوائل الطلبة

المسابقة
المسابقة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، نتيجة المرحلة قبل النهائية لمسابقة أوائل الطلبة، حيث ستبدأ غدا في المرحلة النهائية. 

وتضمنت نتيجة المسابقة المرحلة الابتدائية: 

إدارة المطرية وإدارة المعصرة 

أما المرحلة الإعدادية:

إدارة عين شمس وإدارة عابدين 

وفي المرحلة الثانوية:

إدارة عين شمس وإدارة غرب القاهرة

وجرى فرز النتيجة بحضور محمد عطية مدير المديرية، والنائب ناجح جلال أمين تنظيم حزب مستقبل وطن أمانة القاهرة، والنائب عمرو رشدى أمين العمل الجماهيري، وعاطف الشريف أمين قسم مدينة نصر، وعمرو عبد الجليل أمين الإعلام أمانة القاهرة، وياسر أنس مدير عام التعليم العام، وفريق العمل من المديرية والحزب، وفريق العمل من الإدارة التعليمية ومجمع الملك فهد.

واختتم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، اليوم الأربعاء، آخر اختبارات المهام الأدائية، بجميع المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية، بأداء مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات.

وتعد هذه المهام عبارة عن أنشطة تقيس المخرجات المهارية لكل منهج دراسي، كما تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي.

فيس بوك مدارس محافظة القاهرة محافظ مستقبل وطن الثانوية وزير التعليم على مستوى الجمهورية عمرو طارق شوقى التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي مديرية التربية والتعليم الإعدادية تعليم القاهرة المرحلة الابتدائية المرحلة الإعدادية حزب مستقبل وطن الدكتور طارق شوق الصف الرابع الابتدائي مستوى الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

بينها شروط شغل الوظائف.. الحكومة توافق على 8 قرارات

الحكومة تحذر المواطنين: أمطار غزيرة على المحافظات الجمعة

زلزال بقوة 5.9 يهز القاهرة والمحافظات

إحالة دفاع «كريم الهوارى» لمحكمة الجنح

رئيس «البحوث الفلكية» يكشف لـ«الدستور» تفاصيل «الزلزال والتوابع»

وزير التموين: رغيف الخبز لا يمكن أن يظل بـ5 قروش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

صور

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

قرعة البطولة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تعتدى على فلسطينيين اعترضوا على تجريف أراضٍ بالنقب

اجتماع الـ150 دقيقة.. ماذا فعل أبومازن فى منزل وزير الجيش الإسرائيلى؟