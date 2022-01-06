الخميس 06 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«شبورة كثيفة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

شبورة
شبورة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وأشار بيان الأرصاد، إلى أنه سيكون هناك اتساع في رقع الشبورة الكثيفة في مناطق عديدة بداية من اليوم، وانعدام تام للرؤية على بعض المناطق يصل إلى صفر؛ بسبب الضباب مع استقرار حالة الطقس.

ولفتت إلى أنه بداية من اليوم الخميس، تعود الشبورة الكثيفة من جديد بعد أن هدأت على بعض المناطق ويظهر الضباب بشكل واضح على أغلب مناطق الجمهورية من سواحل البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وحتى الصعيد وبعض الصحاري الشرقية والغربية.

ونوهت بأن الشبورة تبدأ في الظهور تدريجيًا بشكل يومي من منتصف الليل وحتى أوقات الصباح الباكر، وعلى الرغم من انقشاعها التدريجي بعد فترة شروق الشمس ما بين الساعة 8- 10 صباحًا إلا أنها تظل باقية على بعض المناطق ولكن بشكل أقل حدة يسمح بالقيادة من الحرص، وتنتهي أيام الشبورة الضبابية بشكل كامل مع يوم السبت لتكون أقل حدة. 

الخميس

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 15.

الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:  العظمى 19 والصغرى 12.

شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: العظمى 19 والصغرى 12.

الجمعة

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 15.

الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:  العظمى 19 والصغرى 12.

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: العظمى 20  والصغرى 11.

السبت

القاهرة الكبرى: العظمى 19 والصغرى 13.

الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 17 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 19 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:  العظمى 19 والصغرى 12.

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 13.

الشبورة الكثيفة الشبورة هيئة الأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

ساومها على علاقة جنسية.. الأمن ينقذ فتاة من الابتزاز فى الهرم

«شبورة كثيفة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«صحة المواطن أولا».. كيف نجحت مصر في توفير أدوية كورونا بالصيدليات؟

الظهور الأخير لمها أبوعوف.. صورة تُظهر المرض فى مراحله الأخيرة

مصدر بـ«التعليم»: أسئلة امتحانات «رابعة ابتدائي» ستعتمد على الفكر والمهارات

«الأرصاد»: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا.. والصغرى فى القاهرة 9 درجات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

بعد أزمة الأسير الفلسطيني "هشام أبو هواش".. ما هو الاعتقال الإداري؟

الخارجية الفلسطينية تدين مخطط بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة

كتلة «ميرتس» تهدد بنسف الحكومة الإسرائيلية إذا كثفت الاستيطان