«شبورة كثيفة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وأشار بيان الأرصاد، إلى أنه سيكون هناك اتساع في رقع الشبورة الكثيفة في مناطق عديدة بداية من اليوم، وانعدام تام للرؤية على بعض المناطق يصل إلى صفر؛ بسبب الضباب مع استقرار حالة الطقس.

ولفتت إلى أنه بداية من اليوم الخميس، تعود الشبورة الكثيفة من جديد بعد أن هدأت على بعض المناطق ويظهر الضباب بشكل واضح على أغلب مناطق الجمهورية من سواحل البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وحتى الصعيد وبعض الصحاري الشرقية والغربية.

ونوهت بأن الشبورة تبدأ في الظهور تدريجيًا بشكل يومي من منتصف الليل وحتى أوقات الصباح الباكر، وعلى الرغم من انقشاعها التدريجي بعد فترة شروق الشمس ما بين الساعة 8- 10 صباحًا إلا أنها تظل باقية على بعض المناطق ولكن بشكل أقل حدة يسمح بالقيادة من الحرص، وتنتهي أيام الشبورة الضبابية بشكل كامل مع يوم السبت لتكون أقل حدة.

الخميس

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 15.

الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 19 والصغرى 12.

شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: العظمى 19 والصغرى 12.

الجمعة

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 15.

الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 19 والصغرى 12.

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 11.

السبت

القاهرة الكبرى: العظمى 19 والصغرى 13.

الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 17 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 19 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 19 والصغرى 12.

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 13.