الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع أسعار النفط

النفط يهبط
النفط يهبط

 تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر مع تمسك المنتجين
في أوبك+ بخطة زيادة الإنتاج وقفزة في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة وسط تراجع للطلب.


وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 87 سنتا، بما يعادل 1.08 بالمئة، إلى 79.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0154 بتوقيت جرينتش. وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 77.23 دولار للبرميل.


وكانت عقود الخامين قد ارتفعت أمس الأربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر،
اتفقت أوبك+، المجموعة التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، يوم الثلاثاء على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا أخرى في فبراير ، وهو ما تفعله كل شهر منذ أغسطس.


وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين بأكثر من عشرة ملايين برميل، في أكبر زيادة أسبوعية منذ أبريل  2020، وذلك مع استقرار إنتاج مصافي
التكرير وتراجع في الطلب على الوقود.


أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أن صانعي السياسة بالبنك المركزي ربما يضطرون لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من توقعات الأسواق، وهو ما أدى لضغوط إضافية على أسعار النفط.

 

وارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة، إذ اتفق منتجو "أوبك+" على التمسك بالزيادة المقررة لشهر فبراير، استنادًا إلى مؤشرات بأن السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا لن يكون لها سوى تأثير محدود على الطلب، حيث قرر وزراء الطاقة والنفط في الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنظمة «أوبك» والمنتجون المستقلون «أوبك +»، إضافة الزيادة الإنتاجية الشهرية وقدرها 400 ألف برميل يوميًا لشهر فبراير المقبل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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