الأربعاء 05 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كيروش يعد الجماهير بكأس إفريقيا: أنا مصرى

كيروش
كيروش

وعد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، بتحقيق أداء فنى عالٍ والفوز بكأس إفريقيا، مشيرًا إلى أن لديه ثقة فى كافة اللاعبين.
وقال كيروش خلال لقاء وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي مع لاعبي منتخب مصر: "وطنى البرتغال لكن عندما أدرب منتخب، أخلع تيشيرت منتخبي وارتدى تيشيرت المنتخب الذى أدربه، وحاليًا أنا مصري"، متوجهًا بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه.  


جدير بالذكر أن منتخب مصر يستهل دور المجموعات بمواجهة مع نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء مع منتخب السودان الشقيق.

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