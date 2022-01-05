الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رقم قياسى جديد.. فرنسا تسجل 335 ألف إصابة بكورونا

كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أمام البرلمان إن عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء في فرنسا بلغ نحو 335 ألفا، وهو رقم قياسي جديد.

ومن جانبه، قال جابرييل أتال، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن البلاد ستشهد زيادة سريعة في الإصابات بمرض كوفيد-19 في الأيام المقبلة، مضيفًا أنه لا توجد أي مؤشرات على انحسار الإصابات.

وذكر أن الإصابات بلغت "مستويات شديدة الارتفاع" في منطقة إيل دو فرانس المحيطة بباريس وبعض الأنحاء الأخرى من البلاد، مضيفًا أن الوضع في المستشفيات قد يتدهور في الأسابيع المقبلة.

وأشار، إلى أن الحكومة فرضت حالة طوارئ صحية في أقاليم جوادلوب وجيانا ومايوت وسان مارتان وسان بارتيليمي التي تشهد زيادة في الإصابات.

ومن جانبه، أعلن وزير الصحة الفرنسي، وليفيه فيران، أن 64 طفلا يتواجدون حاليا في العناية المركزة بفرنسا، بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وهو رقم يتزايد بشكل حاد.

وقال «فيران» أمام نواب بالجمعية الوطنية الفرنسية لمناقشة مشروع قانون تحويل بطاقة التصريح الصحي إلى بطاقة تطعيم- حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأربعاء- إن عدد هؤلاء الأطفال بالعناية المركزة يعد ضعف الحد الأقصى المسجل في شهري نوفمبر و ديسمبر الماضيين، حيث تم تسجيل 30 طفلاً.

كان مجلس النواب الفرنسي قد علق، أمس الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون يتعلق بإلزام الناس بإظهار بطاقة، تشير إلى أنهم تلقوا التطعيمات المضادة لـ«كوفيد-19» لدخول المسارح ودور السينما والقطارات.

وتوقفت المناقشات المحتدمة على مشروع القانون، الذي يلغي خيار إظهار نتيجة تحليل سلبية لفيروس كورونا بدلا من بطاقة التطعيم، بعد منتصف ليل الإثنين الماضي، بعد أن صوت أغلب النواب على تعليق الجلسة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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