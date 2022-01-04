الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كييف: وزيرا خارجية أوكرانيا وبريطانيا ناقشا خطة ردع روسيا

وزير خارجية بريطانيا
وزير خارجية بريطانيا

قال وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، الثلاثاء، بعد أن تحدث إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إن بلاده وحلفائها يتحركون صوب تطبيق خطة ردع شاملة ضد روسيا.

وتابع كوليبا في بيان، " تشتمل خطة الردع على مستويات سياسية واقتصادية وأمنية أنا ممتن للمملكة المتحدة لدورها في هذه العملية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب وزير الخارجية البولندي مارسين بسزيداتش إنه خلال رئاسة بولندا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ستهيمن القضايا الأوكرانية على جدول الأعمال.

أضاف بسزيداتش، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، الثلاثاء أن: "قضايا أوكرانيا ستهيمن على جدول الأعمال، خاصة قضية دونباس.. وآمل أن نتحدث عن شبه جزيرة القرم إذا كانت روسيا مستعدة لذلك"، مضيفًا أن روسيا لديها توقعات من الغرب، وإن العالم الغربي لديه أيضًا توقعات من روسيا.

وتابع "على الرغم من أن موقف بولندا من السياسة الشرقية لم يتغير، ستعمل وارسو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشكل أساسي كوسيط بين أطراف النزاع.

الأولويات الأخرى لرئاسة بولندا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دعم الدول بعد جائحة الفيروس التاجي".
جدير بالذكر أن بولندا تولت السبت الماضي رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمدة عام.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، إن بلاده ليست ملزمة بإمداد أوروبا بكل الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا.

أضاف بانكين، في تصريحات صحفية، أمس الإثنين: "إذا كان الهدف هو ضخ الغاز عبر أوكرانيا فقط، فنحن لسنا ملزمون بذلك، ونحن ننفذ العقود حتى مع زيادة قدرها 8-10٪".

وتوقع نائب وزير الخارجية الروسي، أن عملية التصديق على "التيار الشمالي- 2" قد تطول حتى الصيف، غير مستبعد فرض إجراءات أمريكية جديدة على هذا المشروع.

أوكرانيا بريطانيا روسيا ردع موسكو كييف

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

رسميًا.. إعلان موعد إجراء انتخابات نادى الزمالك

القبض على الإعلامى توفيق عكاشة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

إخلاء سبيل توفيق عكاشة من سرايا النيابة

إعادة استجواب أسرة بسنت خالد «ضحية الصور المفبركة» بالغربية

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

تفش خطير لأنفلونزا الطيور يدفع إسرائيل لحظر الصيد

إصابة فلسطينى بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

بـ"حسابات وصور مسروقة": كيف حاول قراصنة إيرانيون استهداف نجل نتنياهو ؟