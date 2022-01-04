كييف: وزيرا خارجية أوكرانيا وبريطانيا ناقشا خطة ردع روسيا

قال وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، الثلاثاء، بعد أن تحدث إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إن بلاده وحلفائها يتحركون صوب تطبيق خطة ردع شاملة ضد روسيا.

وتابع كوليبا في بيان، " تشتمل خطة الردع على مستويات سياسية واقتصادية وأمنية أنا ممتن للمملكة المتحدة لدورها في هذه العملية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب وزير الخارجية البولندي مارسين بسزيداتش إنه خلال رئاسة بولندا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ستهيمن القضايا الأوكرانية على جدول الأعمال.

أضاف بسزيداتش، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، الثلاثاء أن: "قضايا أوكرانيا ستهيمن على جدول الأعمال، خاصة قضية دونباس.. وآمل أن نتحدث عن شبه جزيرة القرم إذا كانت روسيا مستعدة لذلك"، مضيفًا أن روسيا لديها توقعات من الغرب، وإن العالم الغربي لديه أيضًا توقعات من روسيا.

وتابع "على الرغم من أن موقف بولندا من السياسة الشرقية لم يتغير، ستعمل وارسو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشكل أساسي كوسيط بين أطراف النزاع.

الأولويات الأخرى لرئاسة بولندا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دعم الدول بعد جائحة الفيروس التاجي".

جدير بالذكر أن بولندا تولت السبت الماضي رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمدة عام.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، إن بلاده ليست ملزمة بإمداد أوروبا بكل الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا.

أضاف بانكين، في تصريحات صحفية، أمس الإثنين: "إذا كان الهدف هو ضخ الغاز عبر أوكرانيا فقط، فنحن لسنا ملزمون بذلك، ونحن ننفذ العقود حتى مع زيادة قدرها 8-10٪".

وتوقع نائب وزير الخارجية الروسي، أن عملية التصديق على "التيار الشمالي- 2" قد تطول حتى الصيف، غير مستبعد فرض إجراءات أمريكية جديدة على هذا المشروع.