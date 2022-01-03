كورونا بالدول العربية: ارتفاع الإصابات بالسعودية والعراق والبحرين.. وانخفاضها بالإمارات وليبيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الإثنين، ارتفاع الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في السعودية والعراق والبحرين، وانخفاضها في الإمارات وليبيا مقارنة بما تم تسجيله أمس الأحد.

ففي السعودية، سجلت وزارة الصحة 1746 إصابة جديدة مقابل 1024 حالة تم تسجيلها أمس، ليصل الإجمالي إلى 559 ألفا و852 حالة، وتسجيل حالتي وفاة بإجمالي 8 آلاف و881 حالة، وتعافي 341 حالة بإجمالي 542 ألفا و754 حالة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 252 إصابة جديدة مقارنة بـ206 حالات أمس، ليصل الإجمالي إلى مليونين و94 ألفا و349 حالة، كما تم تسجيل 7 وفيات بإجمالي 24 ألفا و174 حالة، وتماثل 289 شخصا للشفاء ليصل الإجمالي إلى مليونين و65 ألفا و723 حالة بنسبة 98.6%.

وامتد الارتفاع إلى البحرين، حيث سجلت وزارة الصحة 667 إصابة جديدة مقابل 615 حالة تم تسجيلها أمس، فيما تعافت 179 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 277 ألفا و680 حالة، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة بإجمالي 1395 حالة.

وفي المقابل، انخفضت الإصابات في الإمارات، حيث سجلت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، 2515 حالة مقابل 2600 حالة أمس الأحد، ليصل الإجمالي 769 ألفا و608 حالات، وتسجيل وفاة واحدة بإجمالي 2169 حالة، فيما تم تسجيل 862 حالة شفاء بإجمالي 747 ألفا و715 حالة.

وشهدت ليبيا انخفاضا ملحوظا في الإصابات، حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 634 حالة مقارنة بـ 916 حالة تم تسجيلها أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 390 ألفا و284 حالة، كما تم تسجيل 5 وفيات بإجمالي 5 آلاف و727 حالة، وتماثل 562 حالة للشفاء بإجمالي 377 ألفا و530 حالة.