الإثنين 03 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدول النووية الخمس تؤكد أن منع وقوع حرب نووية على رأس أولوياتها

حرب نووية
حرب نووية

أكد قادة مجموعة الدول النووية الخمس "روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين" أن منع وقوع حرب نووية على رأس أولوياتهم.

وقال قادة الدول- في بيان مشترك، اليوم الإثنين، ونشر على موقع الكرملين على الإنترنت- "جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة والجمهورية الفرنسية تعتبر أن منع حدوث حرب بين الدول الحائزة للأسلحة النووية وتقليل المخاطر الاستراتيجية في مقدمة مسئولياتها".

وجددت الدول الخمس التأكيد أنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية، ويجب عدم شنها على الإطلاق، وأن الأسلحة النووية يجب أن تخدم الأغراض الدفاعية، معربة عن اعتقادها بضرورة منع انتشار مثل هذه الأسلحة بشكل أكبر.

وأضاف البيان: "نظل متمسكين بالتزاماتنا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك التزامنا بالبند السادس وهو التفاوض بحسن نية بشأن تدابير فعالة لإنهاء سباق التسلح النووي في المستقبل القريب، ونزع السلاح النووي، وبشأن معاهدة لنزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة".

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