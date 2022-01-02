تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط

قال اللواء بحري وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، إنه على الرغم من الأحوال المناخية السيئة التي تتعرض لها بعض المحافظات، فإن ميناء دمياط لم يغلق البوغاز، ومستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية، كما أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية، حيث تعامل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 25 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20558 طن تشمل 214 طن ملح و9800 طن فوسفات و4200 طن مولاس و1731 طن صويا و3313 طن رمل و1300 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58209 طن تشمل 22612 طن ذرة و1392 طن سلاج و7258 طن خردة و2550 طن حديد صاج و2300 طن ابلاكاش و3887 طن سكر و7000 طن فول صويا و8514 طن قمح و2696 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 780 طن.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 861 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وفاصوليا وبطاطا وسبانخ وبصل أخضر وبقدونس وخس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (برسيم وبصل) وفواكه (برتقال وفراولة ويوسفي وبلح) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وسلوفينيا وسريلانكا والصين وأمريكا وأندونيسيا وسنغافورة وإسبانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 45 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1899 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 128710 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 131514 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2400 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3678 شاحنة.