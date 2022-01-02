الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بالهرم

حريق
حريق

تمكنت الحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية ، دون وقوع إصابات بشرية  بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

كان بلاغ قد  ورد ضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة الهرم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية وقبل امتداد ألسنة النيران إلى الشقق السكنية والعقارات المجاورة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وقررت حصر تلفيات الشقة واستدعاء صاحبها لسؤاله حول وجود إتهام بتعمد إشعال الحريق من عدمه.

الحماية المدنية منطقة الهرم إصابات شقة سكنية السيطرة مديرية أمن الجيزة

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وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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