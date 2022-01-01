إصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم سيارة نقل وسيارة أجرة بسوهاج

شهد طريق سوهاج الجديد، منذ قليل، حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخرى نقل ما أدى إلى إصابة 11 شخصًا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام والجامعي.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير مباحث سوهاج يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري سوهاج الجديد.

بالانتقال إلى محل البلاغ تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى أجرة، أعلى كوبري مدينة سوهاج الجديدة، ما أدى إلى إصابة كلٍ من حسين أبوالحمد 24 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالركبة اليمنى، وبولس سيدهم 21 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وسميرمحمد 42 عامًا، مصاب باشتباه ارتجاج، ونجلاء مبارك 35 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، ورضا فاضل 35 عاما، مصابة اشتباه كسر بالأنف، وحسن راغب 39 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد سعدالدين 30 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحيي عبدالحميد 58 عاما، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر، وعبدالصمد أحمد 24 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وحسام السيد 33 عاما مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وسمعان كرياكوس، 20 عامًا مصاب باشتباه كسر بالعامود الفقري.

وتم الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف، وجرى نقل 7 من المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، ونقل 4 مصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

جارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.

كان لقى عامل مصرعه عندما كان يستقل القطار من محطة سكة حديد البلينا جنوب سوهاج متوجهًا إلى القاهرة اختل توازنه وسقط على شريط السكة الحديد.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاح بلاغا بالحادث ووصول المدعو أحمد. م.ن 30 سنة عامل ومقيم بندر البلينا جثة هامدة إثر إصابته بكسور بالجمجمة إدعاء سقوطه من القطار.