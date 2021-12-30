ميناء دمياط يستقبل 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة
تداولت أرصفة ميناء دمياط، اليوم الخميس، 27 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة الميناء خلال 24 ساعة.
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18334 طن تشمل : 13234 طن فوسفات و 2000 طن مولاس و 500 طن رمل و 2600 طن يوريا .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64071 طن تشمل: 16773 طن ذرة و 9456 طن قمح و 10400 طن خردة و 4376 طن حديد و 190 طن فول و 845 طن خشب زان و 21000 طن فول صويا و 3901 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1071 طن .
بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1120 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( فاصوليا و باذنجان و بصل اخضر و بقدونس و خس و خرشوف و فلفل و ملوخية و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( برسيم و بصل و ريحان و شمر و فول و ليمون ) و فواكه ( برتقال و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و السعودية و ألمانيا و سلوفينيا و أمريكا و انجلترا و سنغافورة و الصين و كرواتيا و هولندا و اسبانيا و هونج كونج وبنجلاديش و فرنسا و بلجيكا .
بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 410 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2484 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 130003 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 132886 طنا .
كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1219 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا، وقطار مكون من 20 عربة بعد أن فرغ عدد 20 حاوية 40 قدم قادم من 6 أكتوبر ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4952 شاحنة .