الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وليامز: يجب ضمان الظروف المناسبة للحفاظ على العملية الانتخابية فى ليبيا

ستيفاني وليامز
ستيفاني وليامز

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مساء الخميس، أهمية ضمان الظروف المناسبة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية التي تعثرت على وقع خلافات متفاقمة بين الأطراف الليبية في شأن القواعد الحاكمة للانتخابات وخريطة الطريق الممهدة للعملية السياسية برمتها.

وقالت وليامز، في تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر": "في كل اتصالاتي مع الأطراف الليبية والشركاء الدوليين، أكرّر التزام الأمم المتحدة الراسخ بدعم السلطات الوطنية المعنية بالاستجابة للتطلعات المشروعة والقائمة لـ2.8 مليون ناخبة وناخب في أرجاء ليببا".

وأضافت: "أشدّد مجدداً على أهمية توفير وضمان الظروف الملائمة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية على أسس متينة ومن منطلق تكافؤ الفرص بحيث لا يتمتع أي مرشح دون غيره بمزايا غير عادلة".

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، الأربعاء قبل الماضي، أنها تقترح وبالتنسيق مع مجلس النواب تأجيل الجولة الأولى من الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، إلى 24 يناير 2022، على أن يتولى مجلس النواب اتخاذ الإجراءات بإزالة "القوة القاهرة"، التي تواجه استكمال العملية الانتخابية، وذلك غداة إعلان اللجنة الانتخابية البرلمانية الليبية أنه سيكون من المستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها  المقرر يوم 24 ديسمبر الماضي، داعية رئيس البرلمان إلى بدء التخطيط لخريطة طريق سياسية جديدة.

وأول أمس، أكدت البعثة الأممية في ليبيا عبر منسقها القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزدن زينينغ، أهمية تحديد موعد واقعي للانتخابات بما يلبي توقعات الشعب الليبي.

وأكد رايزدن زينينغا خلال لقائه المرشح الرئاسي ونائب رئيس حكومة الوفاق الوطني سابقاً، أحمد معيتيق، أهمية الحفاظ على التركيز على الدفع بالعملية الانتخابية كأولوية، والتغلب على الجوانب القانونية، والتحديات السياسية التي واجهتها وتحديد موعد واقعي للانتخابات، بما يلبي توقعات 2.8 مليون ليبي قيدوا أسماءهم للتصويت. 

Captureوليامز
Captureوليامز
ستيفاني وليامز الانتخابات الليبية الظروف المناسبة الامم المتحدة السلطات الوطنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

سقوط سيارة إسعاف فى ترعة الإبراهيمية

احذروا.. الأرصاد: أمطار غزيرة على معظم المحافظات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ و5 نصائح لمواجهتها

حالة الطقس غدًا فى القاهرة الجمعة 31 ديسمبر 2021 وخريطة سقوط الأمطار

شجر الخير.. خبراء: توشكى ستجعلنا رقم واحد عالميًا فى إنتاج التمور

«أكبر اكتشاف بترولى بمنطقة الفيوم».. مصدر يكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لماذا لا أحب "تريكة"؟

مدحت بشاى

دراما الواقع وتكاليف الإصلاح

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

جبروت الرأى العام وخطورة العقل الجمعى

محمد العسيري

وما دام بنزرع.. يبقى هنصنّع

حسين دعسة

ملاكم بدرجة نائب.. هل تؤدي الفوضى السياسية إلى حل مجلس النواب الأردني؟

أسامة الشندويلى يكتب.. شكرًا فخامة الرئيس

الحسين عبدالرازق

رسائل السيد الرئيس

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول صحة إسرائيلى يوافق على جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا

صحيفة عبرية: إسرائيل تُسجل أول إصابة بـ«فلورونا»

إسرائيل تتسلم شحنة أولى من عقار فايزر المضاد لـ«كوفيد-19»