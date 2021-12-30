شجر الخير.. خبراء: توشكى ستجعلنا رقم واحد عالميًا فى إنتاج التمور

أشاد عدد من الخبراء وأساتذة الزراعة فى مصر بمشروعات الاستصلاح الزراعى، التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل أيام، ضمن المشروع القومى «توشكى الخير»، وعلى رأسها أكبر مزرعة للنخيل فى الشرق الأوسط، بما تنتجه من أجود أنواع التمور فى العالم. وشدد الخبراء، فى حديثهم مع «الدستور»، على أن هذه المزرعة تدعم احتلال مصر المرتبة الأولى عالميًا فى إنتاج التمور، بإنتاجية تصل إلى مليون و٧٠٠ ألف طن سنويًا، على ضوء امتلاكها حوالى ١٥ مليون نخلة.

ورأى الخبراء أن وصول مصر لصدارة العالم فى إنتاج التمور جاء نتيجة جهد كبير للتوسع فى زراعة النخيل بأنواعه المختلفة، خاصة فى مناطق توشكى وواحات الوادى الجديد والساحل الشمالى، بالإضافة إلى تطوير الصناعات القائمة على تلك الزراعة، وهو ما سمح بزيادة الصادرات، بعد الاعتماد على زراعة الأصناف الأكثر جودة وإنتاجية والأعلى سعرًا.

أستاذ اقتصاد زراعى: زراعة الأصناف عالية الجودة لزيادة الصادرات

كشف الدكتور يحيى متولى، أستاذ الاقتصاد الزراعى فى المركز القومى للبحوث، عن أن مصر تستهدف زراعة ٥ ملايين نخلة، تنتج النخلة الواحدة منها ما بين ٤٠ و٥٠ كيلو من البلح، مؤكدًا أن مصر هى الدولة الأولى فى إنتاج التمور على مستوى العالم.

وأضاف: «كانت المشكلة أننا نزرع وننتج أصناف التمور منخفضة السعر، ولا نزرع النخيل الذى ينتج أصنافًا مرتفعة السعر، ما يقلل من الصادرات، رغم أنه من المفروض أن نكون من أكبر الدول المصدرة للتمور، لأن لدينا تربة صالحة لزراعة التمور فى أماكن مثل الوادى الجديد وتوشكى، لكن حاليًا توجد لدينا أصناف متنوعة من التمور الجيدة للتصدير بأسعار مرتفعة، مصر لديها أراضٍ زراعية شاسعة».

وتابع: «بدأنا فى السنوات الماضية فى خطة التوسع فى زراعة النخيل فى الأراضى الصالحة لذلك فى الوادى الجديد وتوشكى، ما يساعد فى توفير المئات من فرص العمل فى مناطق الزراعة».

خبير خضر وفاكهة:تطوير مصانع خطوط التجهيز والتعبئة

أشاد الدكتور هانى الدوة، أستاذ الخضر والفاكهة بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، بما شهدته مصر من تطور كبير فى زراعة النخيل وإنتاج التمور فى السنوات الأخيرة، ما جعلها تقفز إلى المركز الأول فى تلك الزراعة، وتتخطى دولًا مثل السعودية والعراق، اللتين كانتا تتصدران العالم فى إنتاج التمور، وذلك بفضل زراعة مساحات شاسعة بأنواع مختلفة من النخيل.

وقال «الدوة» إن «الحكومة فى الوقت الحالى تحاول إزالة العقبات التى تقف أمام تلك الصناعة، مع تطوير مصانع التجهيز والتعبئة، وزيادة خطوط الإنتاج وجعلها أكثر تطورًا ليطابق المنتج المواصفات القياسية العالمية».

عميد «زراعة عين شمس»: مشروع الـ٥ ملايين نخلة يحقق حلمنا

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن مصر تسعى لتكون أكثر الدول تصديرًا للتمور، عبر التوسع فى زراعة النخيل، واستكمال مشروع الـ٥ ملايين نخلة، والعمل على الوصول للريادة فى مجال إنتاج التمور فى العالم. واعتبر أن «مشروع توشكى هو (سد عالى) جديد لمصر، لأنه يسهم بصورة كبيرة جدًا فى التنمية الاقتصادية، ويزيد من المنتجات الزراعية، ومن بينها التمور، ويساعد على التصنيع الزراعى، ويوفر الآلاف من فرص العمل، ويزيد من فرص الاستثمار».