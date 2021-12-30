أسعار النفط تغلق مرتفعة بدعم من هبوط فى المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، بعد بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، وهو ما غطى على مخاوف بأن تزايد الإصابات بفيروس كورونا ربما يقلل الطلب.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 29 سنتا لتسجل عند التسوية 79.23 دولار للبرميل. وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا لتغلق عند 76.56 دولار للبرميل.



وفي الولايات المتحدة، سجل المتوسط اليومي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 258312 على مدار الأيام السبعة الماضية، بحسب إحصاء لرويترز.



وكانت العقود الآجلة للخامين القياسين قد جرى تداولها في وقت سابق عند أعلى مستوياتهما في شهر بعد بيانات للحكومة الأمريكية أظهرت هبوطا أكبر من المتوقع في مخزونات النفط والبنزين ونواتج

التقطير.



وينتظر المستثمرون اجتماع مجموعة أوبك+ في الرابع من يناير الذي سيقرر فيه تحالف كبار المنتجين ما إذا كان سيمضي قدما في زيادة إنتاجية مزمعة قدرها 400 ألف برميل يوميا في فبراير.



وفي اجتماعها السابق، تمسكت أوبك+ بخططها لتعزيز الإنتاج لشهر يناير على الرغم من انتشار المتحور أوميكرون.

وينتظر المستثمرون اجتماع مجموعة "أوبك+" في الرابع من يناير الذي سيقرر فيه تحالف المنتجين ما إذا كان سيمضي قدما في زيادة مزمعة قدرها 400 ألف برميل يوميا في فبراير.

وفي اجتماعها السابق، تمسكت "أوبك+" بخططها لزيادة الإنتاج لشهر يناير على الرغم من ظهور "أوميكرون."

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.