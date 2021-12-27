استمرار تراجع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى فى أوروبا

استهلت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في أوروبا تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين بتراجع جديد ليستمر التراجع لليوم الرابع على التوالي، في ظل توقعات بتراجع حدة أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا مع وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الولايات المتحدة، مع تراجع حدة موجة الصقيع التي دفعت بالأسعار إلى الارتفاع خلال الأيام السابقة.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا كانت قد وصلت إلى مستويات قياسية في الأيام الأخيرة لتزيد على 180 يورو 203.59 دولار) لكل ميجاوات/ساعة كهرباء يوم الثلاثاء الماضي في أعقاب التراجع الحاد لإمدادات الغاز الطبيعي القادمة من روسيا.

ويعادل هذا السعر نحو عشرة أمثال السعر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وتراجع سعر الغاز اليوم إلى نحو نصف مستواه يوم الثلاثاء الماضي، في حين يتجه نحو مزيد من التراجع خلال الشهرين المقبلين مع وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية.



وتراجع سعر الغاز الطبيعي الهولندي وهو السعر القياسي للسوق الأوروبية اليوم بنسبة 19% إلى 90 يورو لكل ميجاوات/ساعة وهو أقل مستوى له منذ 6 ديسمبر الحالي.

وأدى تراجع سعر الغاز إلى تراجع سعر الكهرباء حيث انخفض سعر الكهرباء في ألمانيا تسليم يناير المقبل بنسبة 36% إلى 220 يورو لكل ميجاوات/ساعة، وفي حين تراجع سعر الكهرباء في فرنسا

بنسبة 22% اليوم.



كما تراجع سعر الكهرباء في فرنسا تسليم اليوم التالي إلى أقل مستوياته منذ حوالي شهرين. وتراجع سعر الكهرباء في ألمانيا لعقود تسليم العام المقبل وهي السعر القياسي في أوروبا بنسبة 21% وهو أكبر تراجع يومي له منذ أبريل 2017 على الأقل.