توقيع عقد تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع إنتاج جنوط الألومنيوم بشركة مصر للألومنيوم

وقع اليوم الإثنين، بمقر الشركة القابضة للصناعات المعدنية عقد تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع إنتاج جنوط الألومنيوم بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي - بين كل من شركة مصر للألومنيوم والمجموعة الاستشارية الهندسية (سيجمان) -رئيس تحالف (CEGMAN-Inigence JV) الألماني.

وشهد توقيع العقد الدكتور سعد مجاهد الراجحي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية والمهندس محمد السعداوي مصطفى السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

ووقع الاتفاق المهندس محمود علي أحمد سالم العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومينوم والدكتور وائل محمد الدجوي رئيس مجلس إدارة تحالف المجموعة الهندسية الاستشارية (سيجمان).

ونظمت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، حفل لتوقيع عقد مشروع الجنوط وحضر هذا الحفل لفيف من قيادات الشركة القابضة للصناعات المعدنية ومن شركة مصر للألومنيوم ووفد رفيع المستوى من شركة سيجمان- استشاري مشروع جنوط السيارات.

ويأتى توقيع العقد استكمالا لجهود شركة مصر للألومنيوم فى تنفيذ مشروع انتاج جنوط السيارات حيث قامت الشركة سابقا بطرح المناقصة المحدودة رقم1 / 2020 - 2021 لاختيار مكتب استشاري لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لمشروع جنوط الألومنيوم بنجع حمادي ، بتقنية السباكة بالضغط المنخفض (LPDC) باستخدام المعدن المنصهر من مصهرها بسعة قدرها مليون جنط ألومنيوم سنويا من مختلف الأنواع والأحجام قابل لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى مليوني جنط في مرحلة توسعية أخرى شاملة جميع الخدمات المرتبطة بالمشروع وكان سبق ان قامت شركة مصر للألومنيوم بترسية المشروع على الاستشاري- المجموعة الاستشارية الهندسية (سيجمان) رئيس تحالف (CEGMAN-Inigence JV) .

وأكد المهندس محمد السعداوي أن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار اهتمام الشركة القابضة للصناعات المعدنية بالشركات التابعة وفي مقدمتها شركة مصر للألومينوم كما يبرهن اهتمام الحكومة العميق بمدى أهمية شركة مصر للألومنيوم وصناعة الألومنيوم كعنصر استراتيجي وفاعل في منظومة الصناعة الوطنية وعامل أساسي ومحرك للتنمية الاقتصادية في الوطن.

وأوضح المهندس محمود سالم العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للألومينوم أن توقيع عقد الخدمات الاستشارية مع شركة سيجمان وهي شركة مؤهلة وذات خبرة في تطوير دراسات الجدوى، وتنفيذ مشروع خط إنتاج جنوط السيارات سيعمل على استقطاب المستثمر المحلي والأجنبي من أجل زيادة القيمة المضافة لمنتجاتها من خلال سعيها لإنشاء مصنع لإنتاج جنوط السيارات والتفكير المستقبلي في التوسع في عمل مشروعات تصنيع منتجات نهائية Downstream .