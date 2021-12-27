الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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جفاف العين الأعراض والأسباب والعلاج خلال فترة الحمل

جفاف العين اثناء
جفاف العين اثناء الحمل

الدموع ضرورية للحفاظ على صحة العين وتوفير رؤية واضحة، و يشير جفاف العيون إلى نقص جودة الدموع لتوفير الترطيب والتغذية الضروريين للعيون قد يكون لديهم كمية غير كافية أو نوعية رديئة من الدموع.

في حين أن جفاف العين مشكلة صحية شائعة ، فقد تكون النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بجفاف العين أثناء الحمل، وفقا لموقع “ bonobology” نرصد   الأعراض والأسباب والعلاجات المنزلية وعلاج جفاف العين أثناء الحمل.

أعراض جفاف العين أثناء الحمل

قد يعاني الأشخاص المصابون بجفاف العين من واحد أو أكثر من الأعراض التالية بدرجات متفاوتة من الشدة.

حكة في العيون

كثرة الوميض

احمرار العين

لاذع أو خدش حاد

حرقة في العيون

الحساسية للضوء

عيون دامعة

مخاط جاف أو سائل لزج في زوايا العين

انزعاج عام في العين

رؤية مشوشة

شعور بشيء عالق في العيون

ألم أثناء ارتداء العدسات.

أسباب جفاف العين أثناء الحمل

الأدوية: مضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان وأدوية ضغط الدم ومضادات الاكتئاب.

الظروف البيئية: التعرض للدخان ، والرياح ، والبيئة الجافة ، ودخان السجائر الأول أو المستعمل ، وساعات العمل الطويلة على شاشة الكمبيوتر.

الحالات الطبية: تشمل الحالات الطبية الجهازية داء السكري وأمراض الغدة الدرقية والتهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة الحمامية الجهازية وجراحات العيون السابقة مثل زرع القرنية.

تشمل العوامل الأخرى الاستخدام طويل الأمد للعدسات اللاصقة وجراحات العين الانكسارية مثل الليزك.

علاجات منزلية آمنة للعيون الجافة أثناء الحمل

اغسل عينيك جيدًا بالماء النظيف بشكل متكرر.

تجنب تدفق الهواء المباشر العالي من المراوح ومكيفات الهواء والسخانات ومجففات الشعر وما إلى ذلك.

تقليل وقت النظر إلى الشاشة

استخدم المرطبات لمنع الهواء من أن يصبح جافًا جدًا.

تجنب العوامل الموضعية المهيجة حول العينين مثل الكريمات والمستحضرات وما إلى ذلك.

استخدم قطرات الدموع الاصطناعية

حافظ على نظافة الغطاء المثلى

استهلك الأحماض الدهنية الأساسية بأشكال طبيعية مثل الأسماك ، أو اطلب من طبيبك أن يصف لك مكملات آمنة.

استخدم النظارات الشمسية لحماية العين من أشعة الشمس الحارقة أو جفاف العين

عمل كمادات دافئة

تدليك الجفون

تجنب مستحضرات تجميل العيون التي قد تهيج العين.

الدموع ضرورية للحفاظ على صحة العين للحفاظ على صحة العين جفاف العيون الترطيب والتغذية الضروريين للعيون أعراض جفاف العين أثناء الحمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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