الولايات المتحدة تلغى 633 رحلة جوية بسبب «أوميكرون»

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه حتى ظهر اليوم تم إلغاء 633 رحلة جوية داخلية وخارجية في الولايات المتحدة، وتأجيل مواعيد 1300 رحلة جوية أخرى، موضحة أنه تم إلغاء أكثر من ألفين رحلة عالميًا.

وأوضحت الشبكة- على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- أنه بحسب إحصائيات المواقع المتخصصة في رصد الطيران، فإنه خلال عطلة احتفالات عيد الميلاد- الجمعة والسبت والأحد- تم إلغاء أكثر من 6 آلاف رحلة عالميًا بينها 1700 داخل الولايات المتحدة أو متجهة إليها.

ويأتي ذلك لليوم الثالث على التولي بسبب متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد، وذلك منذ عشية احتفالات عيد الميلاد مرورًا بيوم الاحتفالات وحتى اليوم الذي يليه، وهو ما حال دون سفر آلاف الأمريكيين لقضاء العطلة مع عائلاتهم.

من جانبه، حذر كبير خبراء الأمراض المعدية العالم الأمريكي البارز، أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، اليوم الأحد، من مغبة استمرار ارتفاع الإصابات بمتحور "أوميكرون"، في شتى أنحاء الولايات الأمريكية والعالم.

وأكد فاوتشي- في تصريحات إعلامية أوردتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية- أن متحور “أوميكرون” ينتشر بسرعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فضلًا عن أن حالات المصابين بكورونا ستستمر على الأرجح في الارتفاع، محذرًا في الوقت نفسه من مغبة انتشار المتحوّر الجديد في كل أرجاء العالم.

كما حذر كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي من أن "أوميكرون"، شديد العدوى وسريع الانتقال، مشيرًا إلى أن أعداد المصابين بـ"أوميكرون" قد تتجاوز الاستيعابية للمستشفيات الأمريكية.

ثم عاد فاوتشي ليؤكد أنه: على الرغم من أن الدراسات الحالية تظهر أن "أوميكرون" أقل حدة وشدة من المتحورات السابقة، إلا أننا لا يجب أن نشعر بالرضا في هذا الصدد.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الإفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا والولايات المتحدة.