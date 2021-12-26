الأحد 26 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

الرئيس السيسى يزرع أشجار النخيل الفاخر فى توشكى وسط شباب العاملين

جريدة الدستور

نشر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يزرع أشجار النخيل الفاخر في توشكى وسط شباب العاملين، خلال افتتاح الرئيس، اليوم الأحد، المشروع القومي "توشكى الخير".

يعد «توشكى» أكبر مشروع استصلاح زراعي في منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر أحد المشروعات القومية العملاقة التي نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إعادة الحياة فيه بعد فترة من التدهور أصاب المشروع "جنوب أسوان"، ليحيا المشروع مرة أخرى ضمن خطة البرنامج الرئاسى لزراعة 4 ملايين فدان.

 

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