«الوطنية للمقاولات»: 12 منطقة زراعية و881 كيلو متر طرق لتنمية جنوب الوادي

استعرض اللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، ما تم تنفيذه بالمخطط العام لتنمية جنوب الوادي.

وقال سالم، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات في توشكى، إنه المخطط يشمل تنفيذ 12 منطقة زراعية بمعاونة 11 شركة وطنية بالتعاون مع مركز الدراسات والتصميمات في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وتضم المرحلة الأولى استصلاح 100 ألف فدان.

وأكد أنه تم تنفيذ العديد من الأعمال ضمن حفر الترع والتبطين وإطلاق المياه للترع في مشروع تنمية جنوب الوادى في منطقة توشكى بجانب طلمبات المياه وغيرها، كذلك إنشاء شبكات الكهرباء الداخلية "الجهد المتوسط والمنخفض"، فضلا عن الانتهاء من غرف التحكم، متابعا أنه تم تجهيز 881 كيلو متر في طرق الخدمة وأجهزة الري المحوري، وتجهيز الأراضي والمناطق الإدارية للعاملين للمشروع، وتنفيذ 16 قرية ومجمع مخازن ومزارع الأبل.