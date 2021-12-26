الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 25 محضر تمويني بالمنيا خلال حملات رقابية وتفتيشية

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان مدير الطب البيطري بالمنيا

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا 9 حملات تفتيشية على أسواق عرض وبيع اللحوم بالتعاون مع الجهات المعنية بـ5 مراكز (المنيا - أبو قرقاص- دير مواس - مغاغة - سمالوط).

قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت 25 محضراً، منها 12 محضر بإجمالي وزن 201.300 كيلو جرام لحوم بلدية ومصنعات ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 13 محضر بإجمالي وزن 175.200 كيلو جرام لحوم بلدية تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد مدير الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا لتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.

يذكر أن مدينة ملوى جنوب المنيا كانت قد شهدت انتشار لمقطع فيديو مدته دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" يظهر فيه وجود عدد من الحمير مذبوحة ومسلوخة الجلد داخل إحدى المنازل الغير مأهولة تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات وبدأت النيابة التحقيق.

حيث يظهر في الفيديو الرائج على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وصول قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا إنه تم ضبط 45 حمار حي و9 حمار مسلوخ و 14 جلد حمار وسكينة سلخ تحرر محضر رقم 4069 إداري قسم ملوي، واتهم فيه كل من ضد المتهمون، “عيد م. ع. م” و"عبد النور. ن. ف"، و"أحمد. ع. م"، وتم التحفظ على المضبوطات.

وأوضح مصدر مسئول قيام البعض بذبح الحمير وسلخ جلودها، لتصديرها إلى الخارج مقابل مبالغ كبيرة لإحدى دول شرق آسيا لاستخدامها في تصنيع المنشطات الجنسية وغيرها من الصناعات المختلفة.

بيطري المنيا تحرير 25 محضرا حملات رقابية وتفتيشية علي محلات الجزارة الدكتور محمد عثمان اللواء اسامة القاضي

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