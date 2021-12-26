الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان «توشكى خيرك يا مصر»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا بعنوان "توشكي خيرك يا مصر" عن مشروعات توشكى قبل وبعد تطويرها، من إنتاج جهاز الشئون المعنوية للقوات المسلحة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية من بينها المشروع القومي "توشكى الخير"، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية متكاملة.

حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى منطقة توشكى بمحافظة أسوان لافتتاح عدد من مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية.