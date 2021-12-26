افتتاحات السيسى بالصعيد تتصدر اهتمامات الصحف

اهتمت صحف القاهرة الصادرة اليوم، الأحد، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلسلة من المشروعات القومية الجديدة من محافظة قنا، بمختلف القطاعات في صعيد مصر، وذلك ضمن فاعليات أسبوع الصعيد، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما سلطت الصحف الضوء على الاستعدادات لمنتدى شباب العالم، والمقرر إقامته بين 10 إلى 13 يناير المقبل تحت رعاية الرئيس السيسي.



وتحت عنوان "دعوة القطاع الخاص للمشاركة بقوة في المشروعات التنموية.. السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية من قنا في أسبوع الصعيد".. ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي أكد أهمية دراسة مدى ملاءمة ما تنفذه الدولة من خطط مع مسار تنفيذ المجمعات الصناعية، مشيرا إلى أن توفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل هو الهدف الرئيسي ضمن مسار الدولة في تنفيذ المجمعات الصناعية، وجدد الرئيس الدعوة إلى القطاع الخاص للدخول بقوة في جميع المشروعات التنموية في الدولة.

وأوضحت الصحيفة أن الافتتاحات، عبر الفيديو كونفرانس، تضمنت مجمع الأقصر، والمنطقة الصناعية بمنطقة بياض العرب في بني سويف، ومحور سمالوط، ومحور كلابشة في أسوان، وتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي من القاهرة إلى المنيا، ومحور المستشار عدلي منصور ببنى سويف، وكوبري البلينا بسوهاج، والمرحلة الأولى من محور ديروط في أسيوط، وازدواج طريق "سفاجا - مرسى علم - القصير" بالبحر الأحمر.

وأشارت إلى أن الرئيس طالب الحكومة ببذل المزيد من الجهود، لتسهيل جميع الإجراءات للمواطن المقبل على تنفيذ مشروعات في المجمعات الصناعية، وتخطى الإجراءات البيروقراطية، واختصار الوقت المطلوب للانتهاء من إجراءات الترخيص، ومساعدة صاحب المشروع في تسويق منتجاته.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي، في إطار تعليقه على عرض وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إقامة 827 ألف مشروع بالمجمعات الصناعية، قوله "إنه يجب التأكد من حجم العائد من هذه المشروعات على الناتج المحلي وتقييم حجم التشغيل والتأكد من نجاح مشغلي المشروعات وتوفير فرص عمل".. مشيرا إلى أن المجمعات الصناعية كانت مجرد أرض تطرح، وعندما وجدت الدولة أن الإجراءات طويلة للغاية وفرت هذه الخطوات، لتسليم المشروعات جاهزة للمواطنين، بهدف التسهيل عليهم.

كما أوضح الرئيس أن وزارة الداخلية تضبط بشكل يومي مصانع دون ترخيص، موجها بدراسة دمج الصناعات والأعمال غير المقننة في سوق العمل من خلال تقنين أوضاع هذه المصانع، ومنحها التراخيص اللازمة لممارسة عملها بشكل شرعي، كما وجه بتخفيض قيمة إيجار المصانع الممنوحة لأصحاب المشروعات، لأن الهدف ليس تحصيل أموال من هذه المصانع، ولكن مساعدة أصحاب المشروعات على التشغيل.



ومن جانبها، نقلت صحيفة (الأخبار) عن وزير النقل كامل الوزير قوله "إن مشروعات محاور النيل والطرق الرئيسية والكباري العلوية المنفذة والجاري تنفيذها بصعيد مصر يشارك في تنفيذها 125 شركة منها 122 شركة قطاع خاص ويعمل بهذه المشروعات ما يزيد على 80 ألف مهندس وفني وعامل".

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال افتتاح الرئيس السيسي لـ 11 مشروعاً من مشروعات محاور النيل والطرق الرئيسية والكباري بإجمالي تكلفة بلغت 18.155 مليار جنيه، حيث أوضح الوزير أن المشروعات شملت 5 محاور أعلى النيل، وهي محاور عدلي منصور وسمالوط، والمرحلة الأولى بمحور ديروط ومحور قوص وكلابشة، حيث يبلغ إجمالي أطوال الـ 5 محاور 88 كلم ويبلغ تكلفتها 7.6 مليار جنيه، إضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من تطوير وتوسعة طريق الصعيد الصحراوي الغربي (القاهرة / المنيا) بطول 230 كلم، وازدواج طريق (سفاجا / القصير/ مرسى علم) بطول 200 كلم، و3 كباري مزلقانات، هي كوبري البلينا بسوهاج بطول 1834 مترا وكوبري المديرية ببني سويف بطول 540 مترا وكوبري جرجا بسوهاج بطول 1300 متر، وكوبري أعلى مفيض توشكى بأسوان بطول 450 مترا.

وتحت عنوان "54 مليار جنيه استثمارات محلية خلال 7 سنوات".. أوضحت صحيفة "الأخبار" أن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي استعرض الجهود التي قامت بها الوزارة في محافظات الصعيد خلال الفترة من (2014 - 2021) وإطار عمل الوزارة؛ استعداداً للجمهورية الجديدة.

وأشارت إلى أن وزير التنمية المحلية استهل - كلمته في الاحتفالية التي أقيمت بمحافظة قنا - بالإشارة إلى الواقع الذي كانت عليه محافظات صعيد مصر، والتي تضم كلا من الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادي الجديد والبحر الأحمر، قبل عام 2014، حيث كان عدد السكان وقتها حوالي 29.3 مليون نسمة أي حوالي 30 % من إجمالي سكان الجمهورية، ووصل معدل الفقر حوالي 54.8 % ومعدل البطالة 13.7 % ومعدل الأمية 25.3 % ومعدل النمو السكاني حوالى 2.55%.

ونقلت عن وزير التنمية المحلية أنه مع تولى الرئيس السيسي حظي إقليم الصعيد باهتمام كبير، وهو ما تجسد في تزايد حجم الاستثمارات الموجهة من الدولة للصعيد، حيث كانت هناك توجيهات رئاسية لسد الفجوات التنموية بالصعيد عبر عدد من الخطوات أولها نص دستوري عام 2014 على أهمية التوجه لتنمية صعيد مصر وذلك في المواد (236 و27 و176 و242).

وأوضح شعراوي أنه - وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية - كانت هناك تكليفات لوزارة التنمية المحلية كان لابد من تنفيذها لتحسين جودة حياة مواطني الصعيد، حيث تم التعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المركزية لإيجاد تنمية محلية متكاملة ومستدامة والتعاون مع المحافظات والمراكز لإيجاد إدارة محلية فعالة وقادرة على تنفيذ التكليفات، مشيرا إلى أن استثمارات وزارة التنمية المحلية الموجهة للمحافظات بالصعيد ضمن برامج التنمية المحلية الخمسة بلغت حوالي 30 مليار جنيه في 7 سنوات.

وتحت عنوان "ترفيق 20 منطقة صناعية وترويج 234 فرصة استثمارية".. ذكرت (الأخبار) أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع استعرضت أمام الرئيس السيسي - خلال افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة قنا ومن بينها 5 مجمعات صناعية - خطة التنمية المتكاملة لإقليم الصعيد والخطوات المتخذة لتنفيذ المحاور ذات الصلة بتنمية وتطوير الأنشطة الصناعية بصعيد مصر.



وفي ضوء الاستعدادات لمنتدى شباب العالم.. ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن محافظة جنوب سيناء تشهد جهودا مكثفة في المرافق والخدمات وأعمال النظافة والتجميل؛ استعدادا لمنتدى شباب العالم، حيث يقود محافظ جنوب سيناء خالد فودة كتائب العمل من خلال زيارات ميدانية يلتقي خلالها بالعاملين.

وأوضحت أن محافظ جنوب سيناء أثنى على عمال النظافة بمدينة شرم الشيخ وقرر صرف مكافأة لتحفيزهم، مشيرا إلى أن مدينة السلام سوف تشهد خلال الفترة القادمة عددا من المؤتمرات الدولية الكبرى منها منتدى شباب العالم ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ وعددا من الوفود الدولية، كما تابع جميع مواقع العمل بمنطقة الرويسات؛ لدفع عجلة العمل وتذليل العقبات لإنهاء الأعمال اللازمة، وذلك في إطار التطوير الشامل بمنطقة الرويسات، بناء على توجيهات الرئيس السيسي، وامتدت أعمال التشجير بشرم الشيخ لكافة الميادين، كما شملت الطرق والمحاور الرئيسية والعرضية والفرعية بالمدينة.

كما نقلت صحيفة (الجمهورية) عن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الإعلان عن مشاركتها في المؤتمر الـ48، لرابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية وكندا، خلال الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر الجاري، بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب مشاركة العديد من كبار رجال الدولة، والعلماء.

وذكرت أن وزارة الهجرة أوضحت أن تلك المشاركة تأتي في إطار حرص السفيرة نبيلة مكرم، على التواصل مع علماء وخبراء مصر بالخارج وربطهم بالوطن الأم، ويعقد المؤتمر للمرة الأولى في العاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع مؤسسة الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعنوان "دور العلماء المصريين والمغتربين نحو تحقيق رؤية مصر 2030" في مقر مؤسسة الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد أول حرم جامعي تم إنشاؤه في مصر، ليقدم نموذجا تعليميا عالميا لفروع جامعات كندية من حيث الجودة والكفاءة.



وفي شأن آخر، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن طرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام الإيجار القديم من منازلهم.

وأوضحت الصحيفة أن المركز قام بالتواصل مع وزارة العدل، التي نفت تلك الأنباء، مُشددةً على أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة يأتي بشأن بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، مع فترة سماح خمس سنوات وزيادة محددة في القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة، ولا علاقة له نهائيا بالأماكن المؤجرة للأشخاص للغرض السكني.