طلب إحاطة لتأخر إدخال الصرف الصحي بأحد مناطق شبرا الخيمة الاثنين

تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن عدم إدخال الصرف الصحي لمنطقة الشرقاوية القديمة بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

وتقدم النائب محمد عبد العزيز، بطلب الإحاطة إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بشأن عدم إدخال الصرف الصحي إلى منطقة الشرقاوية القديمة بشبرا الخيمة - محافظة القليوبية.

وأشار عبد العزيز، في طلبه إلى معاناة أهالي منطقة الشرقاوية القديمة التابعة لحي غرب شبرا الخيمة محافظة القليوبية من عدم إدخال الصرف الصحي للمنطقة، حيث أنه لا يزال الصرف في هذه المنطقة يعتمد على خزانات الصرف الصحي، مما يسبب أزمات كثيرة منها انبعاث الروائح الكريهة، وتسريب مياه الصرف الصحي في كثير من الشوارع، مما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض والخطورة على الصحة العامة، وهو الأمر الذي يخالف توجهات الدولة في تحقيق حياة كريمة لكل المواطنين.

وأضاف نائب التنسيقية، لذلك أتوجه بطلب الإحاطة هذا وأطلب إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته.

فيما تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، غدا الأحد، عددا من طلبات الإحاطة المتعلقة بعدد من المشكلات التي تواجه مراكز الشباب في عدد من محافظات الجمهورية.

ووفقا لجدول الأعمال الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، من المقرر أن تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدما من النائب مكرم رضوان، للحد من الاعتماد على إقامة ملاعب خماسية في مراكز الشباب حتى لا يؤثر بالسلب على مستوى الرياضة في مصر.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة طلب إحاطة بشأن عدم استكمال المشروعات المتعثرة بمحافظة الدقهلية بسبب تحرير سعر الصرف ومن أهمها استاد بنى عبيد واستاد دكرنس وكذلك مناقشة طلب احاطة بشأن إحلال وتجديد وإضافة دور ثاني علوي بمركز شباب ميت حديدة بمركز منية النصر- دقهلية.

ووفقًا لجدول الأعمال، تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب أسامة عبدالعاطي بشأن عدم استكمال ملعبي مركزي شباب البيضاء شبرا مندى – دقهلية وكذلك استكمال الإحلال والتجديد بمركز شباب كفر عزام إدارة السنبلاوين.