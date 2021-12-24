السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائبا عن «مدبولي».. محافظ القاهرة يشهد احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد الميلاد

احتفال بطريركية
احتفال بطريركية الأرمن باعياد ميلاد المسيح

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد ميلاد السيد المسيح برئاسة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك وحضور الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة.

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، مؤكدًا أن الاحتفالات التي تملأ الوطن توجه رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان.

شهد الاحتفال نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ورئيس حي مصر الجديدة. 

احتفال بطريركية الأرمن باعياد ميلاد المسيح
احتفال بطريركية الأرمن باعياد ميلاد المسيح
احتفال بطريركية الأرمن باعياد ميلاد المسيح
احتفال بطريركية الأرمن باعياد ميلاد المسيح
احتفال بطريركية الأرمن باعياد ميلاد المسيح
احتفال بطريركية الأرمن باعياد ميلاد المسيح
احتفال بطريركية الأرمن باعياد ميلاد المسيح
احتفال بطريركية الأرمن باعياد ميلاد المسيح
احتفال بطريركية الأرمن باعياد ميلاد المسيح
احتفال بطريركية الأرمن باعياد ميلاد المسيح
IMG-20211224-WA0007
IMG-20211224-WA0007
احتفال بطريركية الأرمن باعياد ميلاد المسيح
احتفال بطريركية الأرمن باعياد ميلاد المسيح
احتفال بطريركية الأرمن باعياد ميلاد المسيح
احتفال بطريركية الأرمن باعياد ميلاد المسيح
احتفال بطريركية الأرمن باعياد ميلاد المسيح
احتفال بطريركية الأرمن باعياد ميلاد المسيح
بطريركية الأرمن الكاثوليك أعياد الميلاد المجيد أعياد ميلاد السيد المسيح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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