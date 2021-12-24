نائبا عن «مدبولي».. محافظ القاهرة يشهد احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد الميلاد

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد ميلاد السيد المسيح برئاسة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك وحضور الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة.

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، مؤكدًا أن الاحتفالات التي تملأ الوطن توجه رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان.

شهد الاحتفال نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ورئيس حي مصر الجديدة.

احتفال بطريركية الأرمن باعياد ميلاد المسيح

احتفال بطريركية الأرمن باعياد ميلاد المسيح

احتفال بطريركية الأرمن باعياد ميلاد المسيح

احتفال بطريركية الأرمن باعياد ميلاد المسيح

احتفال بطريركية الأرمن باعياد ميلاد المسيح

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احتفال بطريركية الأرمن باعياد ميلاد المسيح

احتفال بطريركية الأرمن باعياد ميلاد المسيح