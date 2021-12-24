الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«اغتنام الأوقات ومخاطر إضاعتها».. موضوع خطبة الجمعة القادمة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة 27 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 31 ديسـمبـر 2021م، تحت عنوان "اغتنام الأوقات ومخاطر إضاعتها".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، كما أكدت على ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وجاء نص الخطبة كالآتي:

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وشهد الدكتور محمد مختار جمعة واللواء عادل الغضبان ختام الدورات الرياضية بالقرية الرياضية الشبابية بمدينة بورسعيد ، وشهدا جانبا من العروض الرياضية التي قدمها شباب المدينة الباسلة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وقاما بتسليم الكؤوس للفرق الفائزة، وسط حالة كبيرة من البهجة وترحيب شبابي كبير ، وحضور بعض  نواب المحافظة وبعض قياداتها التنفيذية والشعبية.

أغتنام الأوقات مخاطر إضاعتها موضوع خطبة الجمعة وزارة الأوقاف اغتنام الأوقات ومخاطر إضاعتها

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

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